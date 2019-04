Un'alternativa aromatica alla classica cioccolata calda, per una piacevole coccola nei pomeriggi freddi invernali, il latte brulè al cacao è proprio quello che ci vuole. Una bevanda facilissima da preparare e pronta in soli 10 minuti, dolce e speziata è perfetta per una merenda in compagnia.

10 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

6 cucchiaio/i cacao amaro

0.5 cucchiaino/i cannella

0.5 vaniglia in stecca

8 dl latte intero

1 pezzetto/i limone scorza

6 cucchiaio/i zucchero





Come preparare il latte brulè al cacao





1) Fate scaldare in un pentolino 8 dl di latte intero, con 1/2 stecca di vaniglia incisa nel senso della lunghezza e 1 pezzetto di scorza di limone non trattato e spegnete prima che arriva ad ebollizione.

2) Mischiate in una ciotola 6 cucchiai di cacao amaro, 1/2 cucchiaino di cannella e 6 cucchiai di zucchero, versate poco latte caldo aromatizzato e stemperate con una frusta per non formare grumi, poi filtrate con un colino il restante latte, aggiungetelo e mescolate bene.

3) Versate il latte brulè in un fiaschetto, portatelo in tavola e servitelo nelle tazze.