Un goloso dessert, fresco e piacevolmente cremoso, dalle note speziate dello zenzero in contrasto con il sapore delicato della crema. La mousse al cioccolato al latte è facile da fare, si serve fredda ed è perfetta per terminare un pranzo nei giorni di festa.

25 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

3 albume

20 gr burro

qb sale

1 dl latte intero

2 dl panna per dolci

200 gr cioccolato al latte

1 pezzetto/i zenzero

qb zenzero candito

10 gr zucchero





Come preparare la mousse al cioccolato al latte





1) Grattugiate un pezzetto di zenzero e tagliate a pezzetti 200 gr di cioccolato al latte.

2) Fate scaldare in un pentolino 1 dl di latte intero con 2 dl di panna per dolci e lo zenzero, fino a ebollizione, poi togliete dal fuoco e filtrate con un colino il latte, schiacciando bene lo zenzero per spremerne il succo.

3) Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria con 20 gr di burro, poi versate a filo la panna filtrata e mescolate bene con una frusta fino a quando si è raffreddato.

4) Mettete in una ciotola 3 albumi e un pizzico di sale e montateli con la frusta elettrica, uniteli al composto mescolando dal basso verso l'alto.

5) Suddividete la mousse in 4 coppette, copritele con la pelllicola e fatele riposare in frigo per almeno 4 ore. Servitele guarnite con riccioli di cioccolato e zenzero candito.