La torta di cioccolato di San Valentino è il dessert perfetto per preparare un menu afrodisiaco per il giorno più romantico e sexy dell'anno. Questa torta unisce due ingredienti molto hot come il cioccolato e il peperoncino. Dolce e piccante si fondono così in un delizioso e inaspettato connubio. Gli ingredienti sono pochi e genuini, la preparazione semplice e adatta anche a inesperti. Provatela con il caffè o con un liquore dolce



75 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 melone invernale

180 gr cioccolato fondente

1 uovo

1 tuorlo

30 gr zucchero

1 cucchiaino lievito per dolci

qb peperoncino secco

80 gr burro

qb sale

60 gr farina

Come preparare la torta al cioccolato di San Valentino







1) Ungete con un pezzetto degli 80 gr di burro una tortiera antiaderente di 18 cm di diametro. Quindi, setacciate 60 gr di farina con 1 cucchiaino scarso di lievito per dolci e un pizzico di sale. Tritate, poi, 120 gr di cioccolato e fondetelo a bagnomaria con il burro restante. Fate a pezzi grossolani il cioccolato avanzato.

2) Ora montate 1 uovo intero e 1 tuorlo insieme a 30 gr di zucchero. Unite il cioccolato fuso e poi, poco alla volta, farina, cioccolato tritato e un po' di peperoncino secco sbriciolato.



3) Sbucciate 1 melone invernale, togliete semi e filamenti, affettatelo a spicchi grossi e metteteli nello stampo sovrapponendoli. Quindi, versate il composto e infornate a 180° C per 30 minuti. Coprite lo stampo con 1 foglio di alluminio e fate cuocete per altri 10 minuti.

4) Sfornate e, dopo 5 minuti, rovesciate lo stampo sul piatto da portata. Dopo alcuni minuti, sfilate con delicatezza lo stampo e lasciate raffreddare completamente.