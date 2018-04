Un sorbetto che sa di estate e di tramonti. Il sorbetto di melone al miele è il dessert ideale a fine pasto. Ma diventa anche una soluzione originale per un aperitivo tra amici se accompagnato da deliziosi spiedini di frutta e mortadella, insalate colorate e l'immancabile prosciutto crudo

Ingredienti

qb succo di limone

1 melone

qb mortadella bologna

1 bicchierino vodka

2 cucchiai miele d'acacia

Come preparare il sorbetto di melone al miele





1) Tagliate 1 melone maturo in due. Eliminate i semi, togliete la buccia e riducetelo a dadini. Metteteli nel frullatore insieme a 2 cucchiai di miele d'acacia e 2 cucchiai di succo di limone. Frullate bene e versate il tutto in una bottiglia di plastica, da riporre quindi in freezer.

2) Quando il frullato ghiaccia, agitate bene e più volte la bottiglia per mantenerlo fluido. Trascorse 2 ore, aggiungete anche 1 bicchierino di vodka. Mescolate e rimettete in freezer. Portate poi in tavola con spiedini di melone e mortadella a dadini.