Freschissimo, goloso e leggero. Il sorbetto al melone è semplice da preparare ed è un ottimo dessert per ogni tipo di menu. Diventa anche una merenda deliziosa per tutta la famiglia, soprattutto quando il caldo inizia a farsi sentire

30 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2 meloni piccoli

120 gr zucchero

1 pezzetto zenzero (radice)

4 gr farina di semi di carrube

1/2 cucchiaio glucosio

1 cucchiaio succo di limone

100 gr lamponi

Come preparare il sorbetto al melone





1) Lavate 2 meloni piccoli, divideteli a metà in orizzontale, togliete i semi con un cucchiaio e, con uno scavino, ricavate 20 palline di polpa grandi come una ciliegia. Togliete ora la polpa rimasta, pesatene 400 gr e riponete le vaschette di buccia di melone in frigorifero.

2) Sbucciate 1 pezzetto di radice di zenzero, prendetene 18 gr e frullate. Quindi, unite in un pentolino 4 gr di farina di semi di carrube a 150 gr di zucchero semolato, 1 cucchiaio di glucosio, 1,2 dl di acqua e lo zenzero. Mescolando, fate addensare.

3) Frullate la polpa di melone insieme allo sciroppo di zucchero e a 1 cucchiaio di succo di limone, poi fate raffreddare. Mettete tutto nella gelatiera e preparate il sorbetto secondo istruzioni. Distribuite il sorbetto nei mezzi meloni e metteteli in freezer per 1 ora.

4) Infine, infilzate su spiedini di legno le palline di melone, alternandole a 100 gr di lamponi lavati. Quindi, estraete i mezzi meloni dal freezer e servite con gli spiedini.