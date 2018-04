Un delizioso dessert, preparato con sola frutta fresca e zucchero. Il sorbetto agli agrumi è la conclusione ideale di ogni tipo di menu, poiché favorisce la digestione. Ma è anche una merenda golosa e molto sana per i bambini, quando inizia a fare caldo e come alternativa al gelato ricco di grassi

26 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

5 arancia

6 limoni

200 gr zucchero

4 banana

Come preparare il sorbetto agli agrumi





1) Lavate 1 arancia non trattata e asciugatela. Quindi, togliete la scorza con un coltellino, eliminate la parte bianca e fate quella arancione a piccole strisce. Poi, fate scottare la scorza per 1/2 minuto in acqua bollente. Dunque, scolatela e ripetete l'operazione altre 2 volte.

2) Fondete, quindi, 50 g di zucchero con 0.5 dl d'acqua, aggiungete la scorza e fatela cuocere per 5 minuti. Poi, lasciatela raffreddare nello sciroppo e scolatela. Dunque, spremete il succo di 4 arance e di 6 limoni. Versate 2 dl di ciascuno nel mixer insieme a 4 banane mature a fette e allo zucchero restante.

3) Frullate e versate il composto in 2 stampini per cubetti di ghiaccio e, quindi, fate gelare in freezer. Servite questi cubetti nei bicchieri e decorate con le scorze candite.