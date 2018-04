La ricetta per un dessert che piacerà a tutti, bambini compresi. Inoltre, i sorbetti alla frutta sono preparati con sciroppo di agave e senza zucchero bianco. Ideali come conclusione del pasto e come merenda colorata, ricca di vitamine. Ottimi anche per chi è a dieta e vuole concedersi un dolce

20 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

400 gr albicocche

400 gr more

400 gr lamponi

qb sciroppo d'agave

1 bustina vanillina

1 limone

1 ciuffo menta fresca

Come preparare i sorbetti alla frutta





1) Lavate 400 gr di albicocche, dividetele a metà ed eliminatene il nocciolo. Quindi, frullatele nel mixer insieme a 1 cucchiaio di sciroppo di agave e a 1 cucchiaio di succo di limone. Unite anche un po' di 1 bustina di vanillina. Pulite il mixer. Poi frullatevi anche 400 gr di lamponi con 400 gr di more, 1 cucchiaio di sciroppo di agave, 1 cucchiaio di succo di limone e un pizzico di vanillina. Passate le puree di more e lamponi in un colino a maglie fitte.

2) Rivestite 3 teglie di 20X24 cm con fogli di carta da forno. Versatevi i frullati di frutta, chiudete con pellicola per alimenti e mettete in freezer per 2 ore. Estraete le teglie, mescolate bene i 3 sorbetti con l'aiuto della forchetta, spezzando gli aghi di ghiaccio. Rimettete la pellicola e riponete in frezzer ancora per 2 ore. Altrimenti usate la gelatiera.

3) Togliete le teglie dal freezer, eliminate la pellicola e mescolate di nuovo i sorbetti con la forchetta. Quindi, mettete ogni sorbetto in 4 bicchieri piccoli o coppette. Decorate con foglioline di menta spezzettate.