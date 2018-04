Un dessert immancabile, il semifreddo è ottimo come sostituto della classica fetta di dolce quando le temperature iniziano ad alzarsi. Il semifreddo facilissimo in tazza è davvero a prova di inesperti, si preparara in modo semplice ed è ricco di ingredienti golosi

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

3 tuorli

1 albume

60 gr zucchero semolato fine

300 gr panna fresca

60 gr caffè ristretto molto forte

1/2 cucchiaino cacao amaro in polvere

2 cucchiai zucchero a velo

Come preparare il semifreddo facilissimo in tazza





1) Lavorate a spuma 3 tuorli insieme a 60 gr di zucchero semolato, aggiungete 60 gr di caffè ristretto freddo o tiepido, mettete a bagnomaria e fate addensare, continuando a lavorarare con la frusta. Lasciate raffreddare, mettendol contenitore su acqua ghiacciata. Ora sbattete 1 albume a neve ben ferma e incorporatelo al preparato al caffè, dal basso verso l'alto.

2) Montate 300 gr di panna fresca con la frusta e, quasi a fine operazione, unite anche 2 cucchiai di zucchero a velo. Aggiungete, dunque, metà della panna montata alla base del semifreddo dal basso verso l'alto, senza mescolare.

3) Prendete ora 4 tazze da cappuccino in vetro trasparente e versate alla base il semifreddo, facendo rassodare molto bene in freezer, per circa 4 ore. Prima di servire, aggiungete un grande ciuffo di panna montata avanzata e spolverizzate tutto con 1/2 cucchiaino di cacao amaro in polvere.