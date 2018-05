Una ricetta davvero semplice, adatta anche ai principianti in cucina, rapida da realizzare ma di sicura resa. Il semifreddo al limone velocissimo è il dessert perfetto quando inizia a fare caldo, a fine pasto anche come digestivo ed è adatto persino a chi è a dieta e desidera fare uno strappo alla regola

Ingredienti per 6 persone

5 gr gelatina in fogli

200 gr ricotta

qb sale

2 uova

1 limone

qb limone scorza candita

1,5 dl panna per dolci

qb menta

100 gr zucchero

Come preparare il semifreddo al limone velocissimo





1) Sgusciate 2 uova e separate, quindi, i tuorli dagli albumi. Ora, montate i tuorli insieme alla scorza grattugiata di 1 limone e a 50 g di zucchero. Dunque, fate sciogliere 5 g di gelatina in fogli (precedentemente messa a mollo e strizzata) in 1/2 dl di panna calda.

2) Unite ai tuorli anche 200 g di ricotta prima passata al setaccio, il succo di 1 limone e il composto di gelatina. Aggiungete, quindi, 1 dl di panna montata e, infine, i 2 albumi montati a neve con un po' di di sale e 50 g di zucchero.

3) Mettete il composto in uno stampo rettangolare da 1 l, prima rivestito con pellicola. Riponete in freezer per circa 8 ore. Servite, poi, il semifreddo a cubi decorando con scorzette di limone candite e foglioline di menta fresca.