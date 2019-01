Tra i dolci al cucchiaio più golosi e romantici, rientra senza dubbio la mousse al cioccolato. Cremosa, bellissima da vedere, un inno all'edonismo questa mousse bianca di San Valentino. Si gusta a fine pasto, ideale per il menu di San Valentino, insieme a vini liquorosi. Oppure con il caffè. Semplicissima da preparare, la mousse è un vero e proprio tripudio di dolcezza e di spunti afrodisiaci



30 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

250 gr cioccolato bianco

50 gr burro morbido

3 tuorli

4 albumi

50 gr amarene sciroppate

50 gr bon bon o cioccolatini assortiti

125 gr zucchero

Come preparare la mousse bianca di San Valentino







1) Mettete 3 tuorli in una ciotola con 125 gr di zucchero e montate con la frusta, fino ad avere un composto omogeneo. Tritate in modo grossolano 250 gr di cioccolato bianco e mettetelo nella ciotola.

2) Versate nel pentolino acqua fino a riempirlo per metà e fate bollire. Mettete la ciotola nel pentolino, abbassate la fiamma e lasciate fondere il cioccolato, mescolandolo con un cucchiaio di legno. Incorporate, tenendo fuori dal fuoco, 50 gr di burro morbido al cioccolato fuso.

3) Unite il cioccolato fuso ai tuorli, poco per volta. Mescolate e poi fate raffreddare. Montate 4 albumi a neve ferma con la frusta. Incorporate al composto gli albumi, dal basso verso l'alto.

4) Distribuite la mousse in 6 ciotoline o bicchieri. Riponetele in freezer, ricoperte con pellicola da cucina, per 10 minuti. Meglio se lasciate riposare in frigorifero per 3 ore.

5) Togliete le coppette dal freezer ed eliminate la pellicola. Completate con cioccolatini assortiti o bon bon e amarene sciroppate .