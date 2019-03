Aromatico e piacevole al palato, il liquore al finocchietto selvatico è facile da preparare e ideale per tutte le occasioni. Per un dessert prelibato, accompagnatelo con il sorbetto al limone, dalla fresca fragranza donerà una piacevole sensazione digestiva, perfetto da gustare dopo un pasto abbondante.

35 MINUTI

Ingredienti

0,5 l alcool puro

300 gr finocchietto selvatico

qb sorbetto al limone

350 gr zucchero





Come preparare il liquore al finocchietto selvatico





1) Lavate accuratamente 300 gr di finocchietto selvatico, sotto l'acqua corrente e mettetelo ad asciugare steso su uno strofinaccio da cucina. Prendete un barattolo a chiusura ermetica, metteteci dendtro il finocchietto e 0,5 l di alcool puro, sigillate e riponetelo in un luogo buio per 10 giorni, ricordandovi di scuoterlo di tanto in tanto.

2) Preparate lo sciroppo. Prendete un pentolino metteteci dentro 3,5 dl di acqua e 350 gr di zucchero, mescolate e portate a ebollizione, lasciate cuocere per 2 minuti, spegnete il fuoco e fate raffreddare.

3) Prendete il barattolo con il finocchietto, filtrate l'alcool e unitelo allo sciroppo, versatelo in una bottiglia da liquore e riponetela al buoio per circa un mese. Servitelo poi con con il sorbetto al limone.