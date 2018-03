Un dolce al cucchiaio veramente sfizioso e originale. La coppa alle fragole e crema di limoncello è la perfetta conclusione di qualsiasi menu. Inoltre, diventa un ottimo sostituto alla classica fetta di torta quando il clima inizia a farsi più tiepido. Questo dessert unisce la freschezza delle fragole al sapore inconfondibile del limoncello

22 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

300 gr ricotta

2 albumi

1 dl limoncello

80 gr zucchero a velo

350 gr fragole

4 gr gelatina in fogli

1 ciuffo menta

qb sale

Come preparare la coppa di fragole e crema di limoncello





1) Lavate 350 gr di fragole sotto acqua fredda corrente, asciugatele e pulitele. Quindi affettatele finemente. Mettetele in una terrina con 1/2 dl di limoncello e 1 cucchiaio di zucchero a velo. Dunque, amalgamate e fate riposare per 30 minuti in frigorifero.

2) Mettete in ammollo 4 gr di gelatina in fogli una ciotola con molta acqua fredda. Quindi, setacciate 300 gr di ricotta, unite 1/2 dl di limoncello e lo zucchero a velo restante. Lavorate a crema con una frusta.

3) Scaldate il limoncello avanzato, unite la gelatina strizzata e scioglietela a fuoco lento, quindi aggiungetela al composto. Montate a neve 2 albumi con un po' di sale e uniteli, dal basso verso l'alto, al composto.

4) Dividete 300 gr di fettine di fragole la bagna in 4 bicchieri, mettendoli sul fondo. Poi unite la mousse e lasciate in frigorifero a raffreddare. Servite dopo aver decorato le coppe con le fragole rimaste e le foglioline di 1 ciuffo di menta.