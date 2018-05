Una delle merende più buone e sane. Il pane con la marmellata, e per i più golosi anche con il burro, resta l'evergreen della merenda. La confettura di prugne è dolce e lievemente aspra da risultare perfetta sul pane fresco

Ingredienti

1,5 kg prugne

1 limone scorza

800 gr zucchero

Come preparare la confettura di prugne







1) Lavate e asciugate bene 1,5 kg di prugne rosse mature e fatele a pezzi, togliendo i noccioli (ma mettetene da parte 10). Quindi, unite la polpa in una casseruola di acciaio dal fondo pesante, aggiungete 0,5 l di acqua e fate cuocere a fuoco basso per 20 minuti.

2) Rompete con lo schiaccianoci i noccioli messi da parte e ricavatene la mandorla interna. Passate , dunque, le prugne cotte al passaverdure con disco medio. Una volta eliminata la buccia, pesate il passato e rimettetelo nella casseruola.

3) Aggiungete anche 800 g di zucchero per 1 kg di purea, unite le mandorle e la scorza di 1 limone a filettini. Mettete sul fuoco e cuocete, mescolando, per 1 ora.

4) Versate 1 cucchiaino di marmellata su un piattino, trasferitelo in frigorifero per qualche minuto, poi passateci il dito: se la superficie si increspa, la cottura è giunta a termine. Altrimenti, continuate a cuocere. Versate la confettura calda in 4 vasetti da 2,5 dl, chiudeteli e fate raffreddare.