La ricetta per la confettura di mirtilli senza zucchero è davvero originale. Infatti, la presenza del vino e del burro la rende particolarmente aromatica e cremosa. Ideale sia con il pane sia con la selvaggina. Inoltre, diventa un'ottima idea per chi deve limitare lo zucchero nella dieta

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

10 gr burro

5 cucchiai vino bianco dolce

400 gr mirtilli

Come preparare la confettura di mirtilli senza zucchero





1) Lavate sotto l'acqua corrente 400 gr di mirtilli, scolateli con delicatezza a fateli asciugare su un canovaccio pulito. Ora, fondete 10 gr di burro in una casseruola e unite i mirtilli, da far appassire a fuoco lento e senza coperchio per circa 5 minuti.

2) Bagnate, quindi, con 5 cucchiai di vino bianco dolce, coprite e fate cuocere a fiamma molto bassa per 15 minuti, aggiungendo poca acqua di tanto in tanto se la preparazione dovesse asciugarsi troppo e mescolando con molta attenzione.

3) Serviteli ben caldi, accompagnando secondi piatti di carne. La confettura è ottima con la selvaggina, come contorno.