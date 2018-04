La confettura di castagne è l'accompagnamento ideale per servire formaggi, pane integrale bruscato e verdure grigliate. Ma è ottima anche a colazione e a merenda, oppure per farcire torte in modo insolito

50 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

1,2 kg castagne

1 stecca vaniglia

1 kg zucchero

Come preparare la confettura di castagne





1) Incidete con un coltellino 1,2 kg di castagne e sbollentatele per 3 minuti. Togliete quindi la scorza esterna e la pellicina interna quando le castagne sono ancora calde. Dunque, in una casseruola unite le castagne, 1 kg di zucchero, 4 dl di acqua e 1 baccello di vaniglia inciso per la lunghezza.

2) Mescolate e portate a ebollizione, cuocete quindi per 15 minuti fino a far ammorbidire le castagne. Trasferitele in una ciotola, copritele e fatele riposare al fresco una notte. Dunque, riportate il composto a ebollizione mescolando continuamente ed eliminando l'eventuale schiuma.

3) Togliete il baccello di vaniglia e passate tutto al mixer. Rimettete sul fuoco e continuate a cuocere per altri 10 minuti. Dopo aver controllato la consistenza della marmellata, travasatela bollente nei vasetti, in cui avrete prima spezzettato il baccello di vaniglia. Chiudeteli e metteteli rovesciati fino al giorno successivo.