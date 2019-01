Volete stupire la dolce metà con un pensiero goloso fatto in casa? Ecco la ricetta dei cioccolatini afrodisiaci allo zenzero, la delizia perfetta anche per concludere un menu afrodisiaco. L'idea top per la cena di San Valentino, e non solo. Provateli insieme a un liquore dolce alle fragole oppure, semplicemente, con una tazzina di espresso amaro. La presenza dello zenzero rende i cioccolatini speziati, energetici e ottimi per creare un'atmosfera hot

30 MINUTI

Ingredienti

300 gr cioccolato fondente

250 gr cioccolato al latte

120 gr burro

120 gr zucchero a velo

1 cucchiaino zenzero in polvere

qb zenzero candito

Come preparare i cioccolatini afrodisiaci allo zenzero





1) Temperate 300 gr di cioccolato fondente, quindi trsferite il cioccolato temperato in stampini per cioccolatini (della forma che preferite). Inclinate gli stampini per rivestire bene fondo e pareti, eliminando il cioccolato in eccesso. Lasciate solidificare.

2) Intanto, lavorate 120 gr di burro in una terrina con 120 gr di zucchero a velo e 1 cucchiaino colmo di zenzero in polvere. Dovrete ottenere un composto spumoso. Quindi, fate fondere 250 gr di cioccolato al latte a bagnomaria. Togliete la bastardella dal fuoco e fate intiepidire.

3) Unite il cioccolato fuso al composto di zucchero e burro. Dunque, staccate i cioccolatini dagli stampi. Mettete la crema di cioccolato al latte nel sac à poche con bocchetta a stella e riempite i cioccolatini.

4) Decorate i cioccolatini con 1 pezzetto di zenzero candito e conservateli al fresco.