La ricetta della cioccolata afrodisiaca è così semplice ma così sensuale da diventare il dolce perfetto per un appuntamento romantico e per festeggiare insieme San Valentino. La cioccolata, dalle già riconosciute proprietà afrodisiache, si unisce alla piccantezza del peperoncino, alla dolcezza delle mandorle e al tocco corroborante del vino rosso. Un mix di sensazioni dolci e piccanti, da accompagnare a biscottini di pasticceria e da presentare in modo elegante. Meglio se in una tazza di vetro e accompagnata da un mazzo di rose rosse e peperoncini come centro tavola