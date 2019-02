Le bugie sono il dolce tipico carnevalesco. In ogni regione assumono un nome diverso (chiacchiere, sfrappe, cenci, galani, intrigoni...), ma la ghiotta sostanza poco cambia. Sfoglie croccanti e friabili, fritte e cosparse di zucchero a velo, le bugie dolci di Carnevale sono buonissime e facili da preparare. Potete accompagnarle con una crema, per una golosa merenda o per un'invitante pausa caffè

60 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

300 gr farina 00

2 gr bicarbonato di sodio

1 gr sale fino

20 gr zucchero semolato

1/2 limone non trattato

1 uovo

60 gr burro

60 ml latte intero

qb olio per friggere

qb zucchero a velo

Come preparare le bugie dolci di Carnevale





1) In 60 ml di latte intero non scaldato sciogliete 60 gr di burro. In una terrina sbattete 1 uovo.

2) Sulla spianatoia mettete 300 g di farina "00" a fontana, insieme a 2 gr di bicarbonato di sodio, la scorza grattugiata di 1/2 limone non trattato, 1 gr di sale fino e 20 gr di zucchero semolato. Al centro fate una fossetta in cui metterete il composto di latte e burro e l'uovo sbattuto. Con una forchetta mescolate amalgamando gli ingredienti, quindi lavorate con le mani finché non avrete una pasta omogenea, compatta e non appiccicosa.

3) Date all'impasto la forma di una palla, avvolgetela in un panno pulito, copritela con una ciotola e lasciatela riposare per 1 ora. Trascorso questo tempo, dividetela in 4 parti, stendete ognuna di queste con un mattarello o con l'apposita macchina per la pasta, ricavando 4 sfoglie di 1-2 mm di spessore.

4) Con una rotella liscia rifilate le sfoglie così da farle larghe 8 cm. Quindi dividele in triangoli equilateri, incisi centralmente con un coltello. Adagiatele su un piatto di portata ricoperto da carta da forno.

5) Friggete i triangoli, pochi alla volta, in una padella con abbandante olio ben caldo. Aspettate che siano ben dorati su entrambi le superfici, quindi levateli dall'olio con una pinza e lasciateli asciugare su carta assorbente.

6) Servite le bugie dolci di Carnevale su un vassoio, dopo averle spolverizzate di zucchero a velo setacciato.