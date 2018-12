Un dolce davvero goloso ma anche sano, perché ricco di ingredienti genuini. I budini con uva passa sono buonissimi come dessert leggero di fine pasto ma si rivelano grandi alleati anche per la colazione di tutta la famiglia. Inoltre, morbidi e dolci, sono perfetti per le merende dei bambini. Si abbina bene a un vino liquoroso, come il passito per esempio. Ma anche al caffè (meglio se amaro) oppure al tè per un menu originale e raffinato

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

40 gr burro

150 gr pane briosciato

1 pere

3 uova

30 gr uvetta

2,5 l latte intero

1 mela

80 gr zucchero

Come preparare i budini con uva passa





1) Fate a tocchetti 150 gr di pane briosciato e poi lasciateli rosolare insieme a 30 gr di burro in una casseruola. Unite, dunque anche 2,5 l di latte intero, 70 gr di zucchero, 3 uova, 30 gr di uvetta, 1 pera e 1 mela fatte a dadini.

2) Trasferite il composto in uno stampo imburrato e cosparso con zucchero, quindi fate cuocere in forno a 180° C per 50 minuti.