Una ricetta sfiziosa, semplice e ricca di ingredienti genuini. I biscotti di San Valentino sono deliziosi dolcetti, ottimi per concludere un menu romantico. Questi biscottini sono eccezionali insieme al tè al limone, per festeggiare all'ora della merenda e per la colazione di San Valentino. Si sposano perfettamente anche con il latte, la cioccolata e il caffè nero. Diventano un dono se incartati e regalati in una scatolina di latta a forma di cuore



Ingredienti per 6 persone

300 gr farina

150 gr zucchero

160 gr burro

1 uovo

2 tuorli

1 limone

qb confettura di fragole

qb zucchero a velo

Come preparare i biscotti di San Valentino





1) Setacciate 300 gr di farina, aggiungete un po' di sale e formate la fontana. Al centro mettete 150 gr di zucchero, la scorza grattugiata di 1 limone, 160 gr di burro freddo a tocchetti, 1 uovo e 2 tuorli.

2) Schiacciate il burro con le dita e mescolate. Dunque, unite la farina e lo zucchero e iniziate a lavorare fino a ottenere una pasta liscia. Avvolgete la palla in una pellicola e lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti.

3) Stendete la frolla con 1/2 cm di spessore e incidetela con un tagliapasta quadrato.Ora tagliate il centro di metà quadrati con un tagliabiscotti a forma di cuore.

4) Disponete tutti i biscotti, compresi i cuoricini tolti, sulla placca foderata con carta da forno. Fate cuocere in forno a 180° C per 10 minuti. Lasciate raffreddare i biscotti, spalmate quelli interi con confettura di fragole e copriteli con quelli forati, in modo che possano combaciare. Serviteli insieme ai cuoricini e allo zucchero a velo.