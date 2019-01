I baci panna e fragole sono il dessert ideale per festeggiare uno dei giorni più romantici e dolci dell'anno. Ottimi per preparare un menu afrodisiaco, sono originali e raffinati. Semplicissimi da fare, i baci panna e fragole uniscono la dolcezza e leggerezza inimitabile della meringa alla panna soffice. Le fragole, dolci e fresche, completano la ricetta. Da gustare a fine pasto, ma anche a merenda per un romantico tè delle cinque