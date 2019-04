Sfiziosi involtini di verdura ripieni di patè di olive, per un antipasto golosoi e vegetariano. Il contorno di carote e zucchine fritte, è facile e veloce da preparare, operfetto da portare in tavola in ogni occasione, idealòe anche per un aperitivo a buffet. Questo piatto insaporito dal timo è vegetariano e delizioso. Se desiderate preparare la pastella, vi basterà mettere 2 bicchieri d'acqua in una ciotola con 1 e 1/2 di farina e abbondante olio.