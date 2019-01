Dall'effetto rinvigorente, lo zenzero ricarica di energia la beauty routine viso e corpo del momento



La radice di zenzero è una vera e propria alleata della nostra bellezza.

Il vantaggio di trovarla come ingrediente dei tuoi prodotti beauty? Agisce su più fronti, contribuendo a risolvere varie problematiche a seconda della sua destinazione d'uso.

Per esempio, lo zenzero all'interno dei prodotti per la cura della pelle del viso ha proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie.

Ciò significa che aiuta a rinforzare la barriera cutanea contro le aggressioni esterne e contrasta la formazione di imperfezioni e di vari stati infiammatori della cute, agendo come un "detox" per la pelle stressata o sensibilizzata.

Inoltre, ha un effetto rivitalizzante su una pelle spenta e poco tonica.

Nei prodotti per capelli, date le sue proprietà depurative e seboregolatrici, è ottimo per riequilibrare un cuoio capelluto tendente alla desquamazione.

Usato per la cura del corpo ha un'azione energizzante e rinvigorente.

Senza dimenticare, poi, i profumi allo zenzero, una coccola olfattiva per ricaricarsi di energia con l'aromaterapia.

Una creazione di Christina Nagel che porta una ventata di originalità nel panorama olfattivo, accostando lo zenzero alla tuberosa.



Un gel doccia che sfrutta appieno tutte le potenzialità dell'aromaterapia. La profumazione è una creazione di eccellenza, realizzata dal parfumeur Alberto Morillas che unisce qui freschezza e sensualità ispirandosi all''India.



Crema contorno occhi dall'effetto anti stanchezza che rivitalizza lo sguardo spento e contribuisce a diminuire il gonfiore.



Un olio multiuso che segue il concept del prodotto cult del marchio. Può essere usato sul corpo come idratante, sui capelli come finishing lucidante e come olio da massaggio, oltre che come trattamento "urto" per le zone più secche. Contiene oli vegetali preziosi ed estratto di zenzero.



Un siero concentrato ad azione rivitalizzante e illuminante, con il 100% di ingredienti naturali e una texture light adatta anche alle pelli miste. L'olio essenziale della radice di zenzero è l'elemento chiave.



Maschera viso con azione purificante e depurativa che sfrutta le proprietà seboregolatrici dello zenzero. Riequilibra le pelli miste e grasse senza irritare.



Maschera per capelli con ingredienti naturali per purificare e riportare al giusto equilibrio il cuoio capelluto, donando maggiore corpo e volume ai capelli fini.



Una crema idratante per integrare nella propria beauty routine i "super cibi" alleati della bellezza, per fare scorta di vitamine e antiossidanti.



Lo zenzero rende frizzante e luminoso un bouquet di fiori bianchi, con note di gardenia, gelsomino e magnolia.



Un trattamento specifico per il cuoio capelluto sensibilizzato soggetto alla forfora. Si utilizza come leave in dopo lo shampoo.



Una texture innovativa di siero in olio per prendersi cura delle pelli stanche e disidratate. Contiene perle microincapsulate con estratti di oli essenziali per favorire il rinnovamento cellulare e rendere l'incarnato più luminoso.



Una maschera a effetto rassodante e tonificante da tenere in posa tutta la notte per favorire il turnover cellulare, con foglie di zenzero e fiori di ibisco.



