Scoprite la nuova linea di cura della pelle Yves Rocher Lifting Végétal a base di collagene vegetale e ingredienti naturali al 97% con ambassador Fiona May

Dalla natura al nostro viso, Yves Rocher fa un nuovo passo avanti in termini di skincare. A febbraio 2020 il marchio francese lancia infatti Yves Rocher Lifting Végétal, una linea di prodotti per la cura della pelle a base di collagene vegetale, studiata per restituire armonia e definizione al viso con un occhio di riguardo all'ambiente.

A sostenere Yves Rocher in questo importante momento Fiona May, sportiva, attrice, mamma e soprattutto donna forte e positiva, la perfetta ambassador per Lifting Vegététal.

Abbiamo incontrato Fiona a Milano in occasione della presentazione della linea. Scoprite insieme a noi il suo approccio forte e green alla bellezza.

Yves Rocher Lifting Végétal: il concept

Yves Rocher si ispira da sempre al mondo vegetale, avvalendosi della più avanzata ricerca scientifica in grado di soddisfare le esigenze e i desideri di ogni donna.

Per la nuova gamma Lifting Végétal la casa cosmetica francese ha lavorato con botanici e agronomi per liberare il potere dell'Ajuga Reptans, una pianta dalla forza straordinaria, comunemente considerata "erbaccia".

Questa pianta dall'incredibile plasticità vanta infatti nei sui steli la presenza di una molecola molto simile al collagene della pelle: il Collagene Vegetale. Un vero e proprio "miracolo naturale" perfetto per affrontare efficacemente i problemi di rilassamento cutaneo e perdita di definizione dell’ovale del viso, che è il segreto della nuova linea Yves Rocher.

I prodotti Lifting Végétal

La gamma Yves Rocher Lifting Végétal è varia e molto interessante, ideale per soddisfare ogni esigenza skincare nell'ambito della perdita di tono e idratazione.

Fiona May ne parla così: "La linea Lifting Végétal è l’alleata perfetta per tutte quelle donne che con il passare del tempo vogliono prendersi cura della propria bellezza, senza compromessi, per sentirsi sempre belle e sicure di sé.”

L'offerta include due creme idratanti giorno e notte, Trattamento Giorno Effetto Tensore e Trattamento Fortificante Notte, due prodotti pretrattanti, Siero Lift Ultra Concentrato e Fluido Rimodellante Luminosità, e Trattamento Liftante Anti-Borse, specifico per il contorno occhi.

Gli ingredienti e la naturalità

Gli ingredienti chiave della gamma - che vanta composizioni naturali al 97% - oltre al Collagene Vegetale sono estratto di erba cristallina, estratto d'alga ed estratto di manioca, uniti a burro di karité, glicerina vegetale e esteri, glicoli e acidi grassi naturali.

E' inoltre importante specificare l'approccio naturale del brand. In questo frangente Fiona May ha spiegato "Di Yves Rocher apprezzo i valori di naturalità e rispetto per la natura che i suoi prodotti trasmettono."

La linea infatti è composta da ingredienti naturali lavorati nel rispetto dell'ambiente, mentre i packaging sono eco-concepiti per aiutare a limitare l’impatto sull’ambiente.

La bellezza secondo Fiona May

Come anticipato, Fiona May è la forte e determinata ambassador della gamma. Abbiamo avuto il piacere di farle qualche domanda circa Lifting Végétal e il suo approccio alla bellezza.

Quanto sono importanti per te gli ingredienti dei prodotti che utilizzi?

Sono sicuramente importantissimi, prima di utilizzare qualsiasi prodotto mi informo sulla sua composizione. Questa linea ha un'alta concentrazione di ingredienti naturali, utilizzati sempre rispettando l’ambiente.

Qual è il tuo momento preferito nella beauty routine?

L'applicazione della crema notte Trattamento Fortificante Notte, che è la mia preferita. Non può mancare! Sento la mia pelle che si distende e rilassa e sono pronta per il giorno successivo.

Dove trovi la forza e l'entusiasmo per vivere ogni giorno con energia conciliando impegni e vita da mamma senza tralasciare i momenti per prenderti cura di te?

Sono una donna piena di energia e cerco di dare ogni giorno il massimo, sia nella vita lavorativa che nella vita da mamma. Abbiamo tutti una forza interiore, proprio come la natura. Nelle sfide di tutti i giorni, basta stringere i denti e andare avanti verso il mio obiettivo!

La linea Yves Rocher Lifting Végétal sarà disponibile all'acquisto dal 18 febbraio 2020.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del brand.