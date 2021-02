Se cercate luminosità, omogeneità e compattezza della pelle, la vitamina C è l'ingrediente speciale della vostra skincare routine. Qui vi raccontiamo perché e come utilizzarla al meglio

È tra le vitamine più importanti e nel beauty sta vivendo un momento d'oro grazie alle nuove proposte. Il motivo? La vitamina C è un ingrediente con tantissime proprietà che scoprirete in questo articolo.

Vitamina C: cos'è a cosa serve

Più conosciuta con il nome di acido ascorbico nella lista degli ingredienti skincare, la vitamina C è nota per la sua capacità di proteggere la pelle dalle aggressioni ambientali grazie alle sue proprietà antiossidanti e grazie anche al suo ruolo nella sintesi del collagene (fondamentale per la compattezza della pelle). In breve, sono quattro le funzioni della vitamina C:

protezione dai radicali liberi e dai danni delle radiazioni UV grazie alla presenza degli antiossidanti ;

e dai danni delle radiazioni UV grazie alla presenza degli ; anti-age complice il suo ruolo nella produzione di collagene ;

complice il suo ruolo nella produzione di ; antimacchia e illuminante : è l'ingrediente must nei trattamenti utili per ridurre le discromie della pelle e per rendere più omogeneo l'incarnato;

: è l'ingrediente must nei trattamenti utili per ridurre le discromie della pelle e per rendere più omogeneo l'incarnato; idratante per mantenere la pelle più tonica. Se notate che la vostra carnagione appare stanca, grigia e con discromie, il massimo dell'aiuto può arrivare proprio da questa vitamina.

Ma come funziona e come si usa? Ve lo spieghiamo nel prossimo paragrafo!

La vitamina nella skincare routine

Potete usare trattamenti con vitamina C sia al mattino che durante la notte. Noi vi consigliamo di inserirla nella routine del risveglio, poiché aiuta a illuminare la pelle immediatamente. Se utilizzata come singolo ingrediente (è il caso di alcuni booster, per esempio), è sempre meglio applicarla dopo la detersione/esfoliazione e prima della crema idratante e/o del solare per avere uno scudo più forte contro i raggi UV. La vitamina C è scarsamente stabile, cioè tende a ossidarsi rapidamente: ecco perché, nelle formulazioni, è spesso accompagnata alla vitamina E o ad altri ingredienti come il tè verde che l’aiutano nell’azione anti-age. In alternativa, per ovviare a questo problema, al posto dell'acido ascorbico sono utilizzate forme più stabili (come l'ascorbile fosfato di magnesio), oppure si cerca di sostituire l'acqua come solvente con altre sostanze che possano aumentarne la stabilità. Infine, per sfruttare al meglio tutte le proprietà della vitamina, questa viene spesso inserita in forma pura all'interno di capsule a pressione che ne preservano l'integrità.

Vitamina C pelle controindicazioni

Generalmente non c’è alcune controindicazione: potete usare prodotti con vitamina C mixandoli, allo stesso tempo, ad altri attivi illuminanti o idratanti, per esempio. Fate solo attenzione in caso di pelle sensibile e reattiva: se usate troppi prodotti o una concentrazione elevata di attivi, la cute potrebbe reagire male con arrossamenti e altri tipi di problemi. Ecco perché, vi consigliamo di usare questa vitamina per un determinato periodo di tempo senza associarla a trattamenti con altri tipi di attivi presenti in concentrazioni particolari. In più, per una maggiore sicurezza, non dimenticate mai di utilizzare una crema o un solare con SPF elevato in caso di esposizione al sole.

Siero vitamina C: i migliori prodotti

Una buona skincare routine non può fare a meno di un siero viso con vitamina C. Grazie alla sua azione antiossidante, è un ottimo prodotto multitasking che agisce su vari livelli per rendere la pelle luminosa, rivitalizzata e omogenea potenziando l'azione della crema. Se l'obiettivo è combattere in maniera più incisiva non solo l'invecchiamento cutaneo stimolando la naturale produzione di collagene, ma anche l'iperpigmentazione e gli inestetismi cutanei, il siero si trasforma in un vero "mai più senza". Il risultato? Una pelle più luminosa, compatta e omogenea. Attenzione, però, a scegliere un siero con vitamina C stabilizzata: dato che è fotosensibile, deperisce molto facilmente. Ecco una carrellata di prodotti che vi consigliamo.

Creme viso ed esposizione al sole

Oltre ai sieri e i booster, esistono molti trattamenti multitasking con vitamina C dall'azione anti-age, schiarente e illuminante. Nella gallery trovate una selezione di prodotti che abbiamo provato per voi.

Credit ph: Pexels.com