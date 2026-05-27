Dormire truccate non è mai una buona idea: ecco cosa succede davvero alla pelle durante la notte

Perché struccarsi sempre la sera? Perché detersione non è più soltanto un gesto “tecnico” da fare a fine giornata. È diventata uno dei momenti più importanti della skincare routine, quello che determina davvero come apparirà la pelle il mattino successivo. Perché non si tratta solo di togliere il make-up: ogni sera sul viso si accumulano protezione solare, smog, sudore, sebo e residui invisibili che possono rendere la pelle più spenta, stressata e meno luminosa.

Per capire davvero perché struccarsi la sera sia così importante - e convincere anche chi ancora salta questo gesto quotidianamente - ci siamo rivolte a Nora Torres, Global Training Manager di MiiN Cosmetics, che ci ha spiegato tutto quello che c’è da sapere sulla detersione serale, dagli errori più comuni ai motivi per cui una pelle ben detersa appare immediatamente più sana, fresca e uniforme.

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Oggi infatti, la detersione non deve più essere vissuta come un semplice obbligo skincare, ma come un vero rituale beauty. E trovare il detergente giusto è diventato importante quasi quanto scegliere la crema idratante perfetta.

Continuate a leggere per scoprire, attraverso le parole dell’esperta Nora Torres, perché dovreste sempre struccarvi la sera.

Grazia: Struccarsi la sera non serve solo a rimuovere il trucco?

Nora Torres: Anche se molte persone pensano che lo struccante serva solo a eliminare il make-up, in realtà la sua funzione va ben oltre. Durante il giorno, la pelle accumula protezione solare, eccesso di sebo, sudore, inquinamento, polvere e altre impurità che si depositano sulla superficie e nei pori. Se non vengono eliminate correttamente, possono alterare l’equilibrio della pelle e favorire la comparsa di imperfezioni, sensibilità o texture irregolare.

Inoltre, molti filtri solari e prodotti waterproof non vengono rimossi completamente con un detergente a base acquosa. Per questo i detergenti oleosi sono così importanti nella skincare routine: aiutano a “sciogliere” tutte queste sostanze grasse senza dover sfregare aggressivamente la pelle.

G: Cosa succede davvero alla pelle quando non ti strucchi?

NT: Dormire senza struccarsi significa lasciare la pelle per ore a contatto con residui di trucco, protezione solare, sebo ossidato e inquinamento ambientale. Questo può provocare una pelle più spenta, disidratata, pori più ostruiti e comparsa di imperfezioni.

Inoltre, durante la notte la pelle entra nella sua naturale fase di riparazione e rinnovamento cellulare. Se la superficie è satura di residui, questo processo può alterarsi e, con il tempo, la pelle può perdere luminosità e comfort. Nel caso del contorno occhi, non rimuovere correttamente il make-up può favorire irritazione, sensibilità e persino rendere le ciglia più fragili.

G: Dormire truccati accelera davvero l’invecchiamento?

NT: Dormire truccati occasionalmente non provoca un invecchiamento immediato, ma trasformarlo in un’abitudine può influire sull’aspetto generale della pelle a lungo termine.

Quando la pelle rimane esposta per troppe ore a inquinamento, radicali liberi e residui accumulati, aumenta lo stress ossidativo. Questo può tradursi in una pelle più spenta, meno uniforme e con segni di stanchezza più evidenti. Inoltre, alcuni residui di trucco e protezione solare possono favorire la disidratazione e rendere linee d’espressione e texture più visibili.

G: Serve davvero la doppia detersione?

NT: Sì, soprattutto se utilizzi protezione solare, make-up o vivi in una città con molto inquinamento. La doppia detersione consiste nell’utilizzare prima un detergente oleoso per rimuovere trucco, SPF, sebo e impurità grasse, e successivamente un detergente a base acquosa per eliminare residui idrosolubili come sudore o sporco residuo.

Lontano dal “seccare” la pelle, una doppia detersione eseguita correttamente aiuta a mantenere i pori più puliti e permette ai trattamenti applicati successivamente di assorbirsi meglio. La chiave è scegliere formule delicate e adatte al proprio tipo di pelle.

G: Il contorno occhi è la zona che soffre di più?

NT: La pelle del contorno occhi è molto più sottile e delicata rispetto al resto del viso, per questo tende a risentirsi prima quando non rimuoviamo correttamente il trucco.

Dormire con mascara, eyeliner o correttore può causare irritazione, sensazione di pelle che tira e un aspetto più stanco il giorno successivo. Inoltre, sfregare troppo per rimuovere il make-up può sensibilizzare ulteriormente questa zona così delicata. Per questo è importante utilizzare detergenti efficaci ma delicati, che eliminino il trucco senza stressare né irritare la pelle.

Perché struccarsi sempre la sera: migliori struccanti del momento

Abbiamo selezionato per voi i migliori struccanti del momento. Burri e detergenti adatti alla doppia detersione in stile coreano - che rimane sempre il gesto più efficace - ma anche latte detergenti, acque micellari e mousse.

L'importante, infatti, quando si parla di detersione e rimozione make-up - insieme a SPF, impurità e smog - è trovare la formula giusta per le proprie esigenze e ricordare di utilizzarla sempre. Perché nessun trattamento funziona davvero bene su una pelle che non è stata detersa correttamente.

1. Meisani Vitamin E-Raser Cleansing Oil struccante oleoso con vitamina E e oli botanici

2. Tatcha The Camellia Cleansing Oil struccante e detergente 2 in 1

3. Lancome Mascara Melter struccante delicato, specifico per sciogliere il mascara

4. Lavera Mel Off Cleasing Balm texture trasformativa balm-to-milk

5. Merit Great Skin Double Cleanse detergente bifasico struccante

6. Christian Dior L'Eau Micellaire OFF/ON acqua micellare struccante occhi, viso e labbra

7. Ringana Fresh Cleanser latte detergente fresco a base di ingredienti naturali

8. Guerlain Les Démaquillants de Beauté crema detergente ricca e vellutata

10. Aroma Zone Burro Struccante Avena & Fitosteroli deterge e lenisce

11. Biologique Recherche LAIT VIP O2 latte detergente attivo anti inquinamento

12. Mulac Cosmetics Bubble Gleam detergente viso doppia detersione 2-in-1

13. Clinians Mousse Detergente My Skin con estratto di cotone e camomilla

14. Leocrema Struccante Bifasico viso, occhi e labbra per tutti i tipi di pelle

15. Klairs Gentle Black Deep Cleansing Oil per pelle delicata, rispettoso della barriera cutanea - Su Miin Korean Cosmetics

16. SVR Topilyse Huile Lavante edizione limitata Love Therapy, strucca e deterge anche il corpo, per pelle sensibile

17. alCentro Skin Burro Struccante, formula ricca di burri vegetali

18. Sephora Collection Latte Struccante Micellare strucca & lenisce

Credits Ph.: Getty Images

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