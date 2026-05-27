Righe marinière, stampe e accessori super chic. La collezione Coco Beach 2026 di Chanel racconta di eleganza e libertà negli scatti esclusivi del nuovo numero di GRAZIA

C’è un’idea di estate che CHANEL continua a raccontare, anno dopo anno: luminosa, sofisticata ma incredibilmente spontanea. Con la nuova Coco Beach 2026, la Maison immagina un guardaroba pensato per accompagnare ogni momento della vacanza, tra giornate di sole, tuffi improvvisi, aperitivi vista mare e serate che si allungano fino a notte fonda.

La collezione unisce funzionalità e raffinatezza in un equilibrio perfettamente contemporaneo. I codici iconici di CHANEL vengono reinterpretati attraverso linee essenziali, dettagli artigianali e una palette vivace che trasmette immediatamente energia e ottimismo. Texture leggere, colori brillanti e silhouette rilassate danno vita a capi capaci di essere effortless ma allo stesso tempo estremamente ricercati.

Più che semplice beachwear, Coco Beach 2026 diventa così una vera estetica estiva: elegante ma mai rigida, sofisticata senza perdere quella leggerezza che oggi rappresenta il vero lusso. È un invito a vivere l’estate con libertà, trasformando ogni momento, dalla spiaggia alle lunghe cene sul mare, in un’esperienza di stile dal fascino senza tempo.

Come racconta il servizio di moda dell'ultimo numero di GRAZIA di cui la Coco Beach è protagonista nella meravigliosa cornice di Camogli, tra la luce e gli scorci tipici dell'affascinante località ligure, perfetta location di un'estate tutta italiana.

E come ogni anno, con l'arrivo della bella stagione, CHANEL riapre la sua boutique stagionale a Capri in Via Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla celebre Piazzetta, confermando ancora una volta il legame speciale tra la maison e l’isola.

Ripensata per l'estate 2026, la boutique accoglie gli ospiti in uno spazio immerso nella luce naturale, con una facciata color terracotta, una terrazza decorata da gelsomini e alberi di limone e interni che reinterpretano i codici estetici della Maison in chiave mediterranea.

Toni neutri, dettagli black & white e materiali materici evocano il tweed iconico di CHANEL, mentre un elegante appartamento privato sopra la boutique permette di vivere un’esperienza ancora più esclusiva e personalizzata.

All’interno trovano spazio, oltre alla Coco Beach 2026, anche la Spring-Summer 2026 — la prima firmata da Matthieu Blazy per la Maison, insieme alle future collezioni Métiers d’Art e Fall-Winter 2026. Un indirizzo destinato a diventare una dei "place to be" più desiderati dell’estate italiana.

FOTO del servizio di moda: SIMONE FALCETTA

STYLING: SELIN BURSALIOGLU

MODELLA: LANDO@MONSTER MGMT

TRUCCO: ELENA PIVETTA using CHANEL LES BEIGES

PETTINATURE: MIMMO MUCI @GREENAPPLE