L'estate è ancora lontana, ma non è mai troppo presto per iniziare a rimettersi in forma. Ecco tutti i tonificanti corpo + i tips utili

Non è la solita corsa alla prova costume. Piuttosto, è il desiderio di sentirsi più toniche e in armonia con il proprio corpo in vista dell’estate, senza fretta né pressioni. Questo è il momento ideale per iniziare a dedicarsi con calma alla remise en forme e prendersi cura di sé in modo più consapevole. In questo articolo vi accompagniamo in un percorso fatto di piccoli gesti e alleati beauty che possono fare la differenza. Scoprirete perché lo scrub è un passaggio fondamentale per preparare la pelle e quali sono i prodotti tonificanti più efficaci - dai fanghi agli oli, fino a spray e creme anticellulite.

Come avere braccia, gambe e pancia al top: lo scrub tonificante

Se l’obiettivo è riattivare la microcircolazione ed eliminare le cellule morte per restituire alla pelle nuova luminosità, questo è il momento ideale per rivedere la propria beauty routine in chiave tonificante e levigante. Si parte sempre dall’esfoliazione, un gesto semplice ma fondamentale. Lo scrub tonificante è l’alleato perfetto: aiuta a levigare la pelle, ridurre le ruvidità e migliorare visibilmente gli inestetismi della cellulite. Potete utilizzarlo sotto la doccia, quando hai poco tempo, oppure concederti un momento più rilassante durante il bagno: in entrambi i casi, il risultato sarà una pelle più morbida, liscia e luminosa.

Come funziona lo scrub

Lo scrub è formato da micro particelle esfolianti che eliminano lo strato di cellule morte sull'epidermide aiutando a migliorare la circolazione e riattivando il metabolismo. Dopo aver utilizzato lo scrub, noterete una pelle luminosa e liscia e pronta a ricevere e ad assorbire tutti i principi attivi e gli ingredienti dei trattamenti corpo tonificanti che saranno applicati dopo la detersione. Il consiglio è di utilizzare lo scrub almeno due volte a settimana, anche in caso di pelle sensibile, applicando il prodotto partendo dalle gambe, passando per fianchi e braccia senza dimenticare nessuna zona del corpo per avere un risultato omogeneo.

I trattamenti tonificanti post detersione

Dopo la detersione, è il momento di passare al trattamento corpo, e qui avete davvero l’imbarazzo della scelta. Potete optare, per esempio, per gli oli tonificanti, perfetti per nutrire la pelle in profondità e lasciarla più luminosa, morbida e visibilmente compatta. In alternativa, ci sono le creme anticellulite, ideali da applicare nelle zone dove è più evidente l’effetto buccia d’arancia. Qualunque prodotto scegliate, ricordatevi sempre di accompagnare l’applicazione con un massaggio energico: movimenti circolari in senso orario e dal basso verso l’alto aiutano a stimolare la microcircolazione e a potenziare l’efficacia dei trattamenti. Tra i must non possono mancare i fanghi, ottimi per drenare i liquidi in eccesso. A voi trovare il mix più adatto, anche in base alle texture che preferite. Se siete indecise, un’ottima soluzione è l’olio corpo tonificante: spesso più idratante di una crema tradizionale, ha un’alta concentrazione di attivi ed è adatto a tutti i tipi di pelle. Nel prossimo paragrafo troverete una selezione di prodotti da provare, seguita da alcuni trattamenti corpo tonificanti e snellenti da sperimentare in istituto.

I prodotti: olio, scrub e creme corpo, ecco i migliori e come usarli

Si distingue per una texture cremosa e confortevole, facile da applicare e a rapido assorbimento, che agisce in modo mirato per ridurre visibilmente gli inestetismi della cellulite e aiutare a prevenirne la ricomparsa.

Trattamento snellente e anti-cellulite a 2 fasi, capace di ridurre fino a 5,7 cm in 8 settimane.

Con probiotici per preservare la microflora cutanea, minimizza l'aspetto della pelle a buccia d'arancia, cellulite e perdita di tono, riducendo le adiposità localizzate di gambe e addome

Il trattamento che rimodella la silhouette e riduce l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. La formula combina l’efficacia dell’olio di pepe rosa e le proprietà tonificanti dello zenzero coi polisaccaridi dell’avena, per una tripla azione rimodellante, anti-cuscinetti e rassodante. Si aggiunge, infine, il burro di karité biologico (UEBT) che nutre e leviga, per un effetto emolliente complessivo.

È formulato con un mix di attivi esfolianti di origine naturale - cristalli di zucchero, sale marino, petali di rosa - e ingredienti tonificanti e dall’intensa azione nutriente, oli naturali e miele. Garantisce un “effetto pelle nuova” già dopo una sola applicazione.

Fango ad azione snellente e tonificante con il 98,1% di ingredienti di origine naturale, favorisce il rimodellamento della silhouette e migliora la microcircolazione cutanea grazie alla sua formulazione, con estratto di pepe rosa. Arricchito con estratto di caffè verde, aiuta a ridefinire la silhouette, riducendo la circonferenza di cosce e fianchi.

Offre un’azione rinfrescante e di sollievo immediato grazie all’effetto freddo del mentolo, e riduce il senso di affaticamento delle gambe grazie ad attivi tra cui: troxerutina, rusco, escina e centella che aiutano a migliorare la funzionalità del microcircolo.

Con la sua tecnologia a microcorrenti, offre un modo semplice ed efficace per affrontare problemi come la tonificazione, il rassodamento e l'aspetto della cellulite.

La formula, composta al 96% da ingredienti di origine naturale, aiuta a migliorare la tonicità della pelle, che risulta più levigata e tonica a partire da 14 giorni. L’estratto di tè matcha bio contribuisce ad attivare il consumo energetico e aiuta a rafforzare la tonicità della pelle; è associato alla caffeina vegetale per creare un duo di attivi dalla doppia azione anti-stoccaggio e destoccaggio.

Contiene oleolito bio di peperoncino toscano, caffeina, escina e un mix di oli essenziali con azione rinvigorente del microcircolo; estratti bio di betulla, rusco e ananas; idrolato di eucalipto bio toscano rinfrescante e oli vegetali che apportano nutrimento e idratazione.

La sua formula include estratti di alghe unicellulari che agiscono come un agente riduttore e anticellulite, aumentando la compattezza e l’elasticità della pelle. Contiene, inoltre, una combinazione di oli naturali che aiutano a tonificare, rimodellare e idratare.

Per trattare le quattro zone critiche del corpo più inclini alla mancanza di tonicità: braccia, busto, ventre, glutei.

Utilizzabile sul corpo, dalle cosce e glutei, alla vita e persino alle braccia, regala il piacere di un massaggio levigante e drenante, perfetto per aiutare a contrastare gli inestetismi della cellulite e per favorire la tonificazione anche le zone più difficili.

Formula rassodante e concentrata, è stata concepita per appiattire il ventre e migliorare la tonicità e l’elasticità della pelle grazie al principio attivo GemmoslimTM, che, unito alle proteine del grano, fondamentali per levigare e ridurre la comparsa delle imperfezioni, agisce sul grasso corporeo.

Credit ph: Pexels.com