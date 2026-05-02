Texture leggere, finish invisibili e formule skincare: i nuovi SPF viso 2026 si usano ogni giorno, anche sotto il trucco, per proteggere la pelle senza rinunciare al comfort

La protezione solare non si applica più solo in spiaggia. Oggi gli SPF viso entrano a pieno titolo nella routine quotidiana, diventando l’ultimo step skincare prima del make-up. Il punto non è solo proteggere, ma farlo con formule che funzionano davvero nella vita di tutti i giorni: leggere, invisibili, facili da riapplicare. Perché se un solare non si integra bene nella routine, semplicemente non lo useremo. Ed è proprio qui che le novità 2026 fanno la differenza.

Impalpabili, facili da stendere e ricche di attivi: i nuovi solari effetto skincare coniugano protezione, cura e piacevolezza, e si trasformano nel nuovo gesto must quotidiano.

I nuovi solari viso effetto skincare 2026, perfetti tutti i giorni, anche sotto il trucco

Abbiamo selezionato i migliori tra i nuovi solari viso 2026. Perfetti come base trucco, si stendono con facilità e funzionano non solo come SPF, ma anche come trattamento. Le formule di nuova generazione, infatti, non si limitano a proteggere dai raggi UVA e UVB, ma aiutano a prevenire lo stress ossidativo e a rafforzare la barriera cutanea, diventando uno step sempre più importante nella skincare routine quotidiana.

Dai fluidi invisibili agli SPF colorati, passando per stick e texture lattee, ecco quelli da provare ora.

La linea Sun Perfect Air di Lancaster porta la protezione solare nel quotidiano con i nuovi fluidi SPF50 invisibili, leggeri e pensati per adattarsi a esigenze diverse, dalla luminosità all’idratazione, fino al controllo di pori e imperfezioni. A completare la gamma, la mist viso SPF50, perfetta per riapplicare durante la giornata senza rovinare il make-up. Il comune denominatore? Texture impalpabili e protezione ad ampio spettro contro raggi UV, luce blu e infrarossi, per una pelle protetta e più uniforme day by day.

Le Fluide UV Invisible Hydratant SPF 50+ PA++++ e Le Stick UV Invisible Matifiant SPF 50 PA++++ sono due nuovi urban filter pensati per l’uso quotidiano. Perfetti anche come primer trucco, offrono rispettivamente un effetto luminoso e idratante e uno opacizzante e levigante. Entrambi aiutano a rafforzare la barriera cutanea, contribuendo a mantenere la pelle più sana e uniforme giorno dopo giorno.

Un nuovo fluido SPF50+ pensato per la vita in città, che protegge da raggi UV, inquinamento e luce blu senza appesantire la pelle. La texture è leggera e si assorbe subito, mentre la formula con estratti vegetali aiuta a rinforzare la barriera cutanea e a mantenere l’incarnato più uniforme e luminoso nel tempo.

4. Nuovi solari viso effetto skincare: Darling Sun Cloud Drop SPF 50

Un SPF viso pensato per la vita di tutti i giorni: leggero, invisibile e facile da usare. CLOUD DROP SPF50 unisce protezione ad ampio spettro e idratazione in una formula che si assorbe subito, senza lasciare residui. Con attivi come acido ialuronico, niacinamide ed ectoina, aiuta a mantenere la pelle morbida, equilibrata e più resistente, anche sotto il make-up.

Skincare e protezione solare in un unico gesto con il primo SPF del marchio britannico. In pratico formato stick, offre protezione, idratazione e luminosità in pieno stile Pixi. La formula combina fiore di trifoglio, che aiuta a rafforzare la barriera cutanea, acido ialuronico e vitamina E, per idratare e proteggere dagli stress ossidativi quotidiani. Il risultato è una pelle più morbida, levigata e luminosa, giorno dopo giorno.

Una protezione SPF50+ quotidiana con una texture leggera come il latte. Fondente e idratante, lascia la pelle morbida e lenita grazie alla formula che combina ectoina, estratto di aloe vera di Okinawa e vitamina E incapsulata. Adatta anche alle pelli sensibili, aiuta a contrastare i danni da raggi UV, come macchie, rossori e rughe.

Caratterizzato da una formula cremosa e fondente, questo fluido solare colorato è arricchito da filtri minerali al 100%. La sua formula vegana offre protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB e un finish naturale e leggero, ideale per uniformare con naturalezza l'incarnato.

Perfetta da usare ogni giorno, anche sotto il trucco, questa crema viso SPF unisce leggerezza e idratazione. Si assorbe rapidamente, non lascia tracce e protegge dai raggi UVA e UVB con SPF50+. Il suo obiettivo? Mantenere la pelle morbida e aiutare a rinforzare la barriera cutanea grazie all’acido ialuronico e agli attivi antiossidanti presenti in formula.

9. Nuovi solari viso effetto skincare: Garnier Vitamina C Wonder Tint Fluido Colorato 3-in-1 SPF50+

Un prodotto smart 3 in 1 pensato per proteggere, uniformare e illuminare in un solo gesto. Disponibile in due tonalità - Light e Medium - può essere usato al posto del fondotinta. La texture fresca e leggera regala un effetto coprente naturale, mentre vitamina C, niacinamide e glicerina aiutano a migliorare visibilmente l’aspetto delle macchie nel tempo.

Con la sua texture ultra fluida, perfetta in città, questo nuovo fluido solare è leggero e idratante. Ideale come base pre-trucco, è arricchito con acido ialuronico e con l’attivo upcycling Solastemis™, che aiuta a mantenere la pelle sana e protetta dai danni indotti dai raggi UVA.

Parte della linea skincare del marchio italiano, queste novità solari sono formulate al 99% con ingredienti di origine naturale. Pensate per rendere la protezione quotidiana più pratica e piacevole, si distinguono per il formato pocket, perfetto da portare sempre con sé.

Perfetta anche sotto il trucco, questa protezione solare ha un finish luminoso. Senza profumo, vanta filtri 100% minerali e una formula con olio di moringa e pigmenti riflettenti, per un effetto idratante e illuminante senza effetto bianco.

13. Nuovi solari viso: Freshly Cosmetics D+ Natural Suncare Age Repair SPF50

Un solare SPF50 che va oltre la protezione. Questo trattamento viso combina filtri minerali e attivi skincare per aiutare a contrastare rughe e macchie causate dal sole, mantenendo la pelle più uniforme e compatta. La texture è leggera e si assorbe facilmente, perfetta nell’uso quotidiano.

Credits Ph: Dior Beauty & Getty Images

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