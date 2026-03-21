Ingredienti chiave e trattamenti mirati per una pelle sana e resistente: ecco tutto quello che dovete sapere sulla skincare primaverile

Dopo mesi trascorsi in ambienti chiusi e riscaldati, il viso appare spesso spento, secco e privo di vitalità, ma con l’arrivo del primo sole primaverile tutto cambia. Questo è il momento di ripensare alla propria routine di skincare, scegliendo prodotti e trattamenti che favoriscano idratazione, nutrizione e protezione. Il passaggio stagionale richiede attenzione non solo alla crema quotidiana, ma a ogni fase della cura del viso, dalla detersione all’esfoliazione fino ai trattamenti mirati.

Primo step della skincare primaverile: la detersione

Non si tratta di un semplice gesto di pulizia: detergere la pelle prepara il viso a ricevere al meglio sieri e creme, rendendoli più efficaci. La scelta del detergente deve rispettare il tipo di pelle. Chi ha la cute grassa deve puntare a prodotti che mantengano l’equilibrio del pH, mentre chi ha la pelle secca dovrà preferire formule delicate che ammorbidiscano e nutrano la pelle senza aggredirla.

Perché l’esfoliazione è così importante per la skincare primaverile

Segue l’esfoliazione, passaggio chiave per rivitalizzare l’incarnato; non solo elimina le cellule morte, ma rimuove anche residui di trucco e inquinamento, stimolando la produzione di collagene e il turnover cellulare. Utilizzando in maniera costante un prodotto esfoliante viso si può contrastare il colorito spento, le eventuali discromie e migliorare la grana del volto. Inoltre, l’esfoliazione rende la pelle più ricettiva ai trattamenti successivi. È importante, tuttavia, scegliere prodotti delicati, applicandoli con movimenti leggeri e circolari per stimolare la circolazione senza irritare la pelle, evitando la zona del contorno occhi.

Creme e sieri ad hoc per la skincare primaverile

Dopo detersione ed esfoliazione, è il momento di applicare creme e sieri mirati (senza dimenticare prodotti con fattore di protezione solare SPF). Come sempre, la scelta dei trattamenti dipende dal tipo di pelle. Cute grassa? Allora meglio prodotti leggeri che assorbano l’eccesso di sebo senza appesantire. Ma se la vostra pelle è secca, optate per formule più nutrienti. Come scegliere le formule migliori? Gli esperti non hanno dubbi: gli ingredienti ideali per la skincare primaverile sono vitamina C, acido ialuronico, ceramidi e niacinamide. La prima protegge la pelle dai danni ambientali e uniforma l’incarnato, mentre l’acido ialuronico migliora l’idratazione. Infine, le ceramidi rinforzano la barriera cutanea prevenendo la perdita di umidità e la niacinamide riduce infiammazione e regola la produzione di sebo. Ma cosa fare se, nonostante tutto, ci troviamo di fronte a scottature o arrossamenti? L’ideale è usare un prodotto a base di aloe vera che lenisce la pelle irritata. Ecco una lista di prodotti che possono aiutarvi.

I prodotti consigliati

Prodotto ibrido tra skincare e protezione solare, offre straordinari benefici skincare mentre protegge la pelle, preservandone un aspetto sano e giovane.

Aiuta a rimuovere tutte le impurità che si sono depositate sulla pelle e nei pori durante il giorno o la notte, lasciando la pelle perfettamente pulita e pronta per qualsiasi altra cura.

Migliora la qualità della pelle combattendo le macchie scure e l'aspetto spento grazie alla combinazione di ingredienti schiarenti ed esaltatori di luminosità.

Siero con una texture in gel fresca, non grassa e leggera, ha una formula arricchita con acido ialuronico, glicerina e aloe vera, che rafforza la barriera cutanea, donando alla pelle un aspetto più levigato.

Formulata con multi-peptidi, acido ialuronico e provitamina D abbinata alla vitamina E, ripara visibilmente le rughe, protegge dai raggi UVA e UVB con SPF30 e previene la comparsa di segni futuri.

Questa formulazione, con il 2.8% di HA SMART CPX e priva di profumo, agenti gelificanti o di altri componenti non attivi, è il rimedio per la pelle disidratata, secca e con rughe da disidratazione. Con INDermal Deep Delivery System Hyaluronic acid, mini acido ialuronico veicolato in profondità, è in grado di favorire i processi di rigenerazione degli strati più profondi della pelle.

Infusione di acido ialuronico a diversi pesi molecolari, questo gel siero idrata profondamente e all’istante ogni strato cutaneo. La pelle ritrova subito la sua compattezza ed elasticità e una splendida luminosità. La grana è affinata. Questo concentrato è essenziale per tutte le pelli, anche quelle disidratate o delicate.

Credit ph: GettyImages