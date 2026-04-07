Un ingrediente versatile e delicato, sostenuto dalla ricerca, per una routine quotidiana che funziona davvero: ecco come funziona l'acido azelaico crema viso

L’acido azelaico è un principio attivo sempre più noto nel mondo della bellezza ma non sarebbe giusto parlare di tendenza skincare perché il valore di questo ingrediente – oltre alla sua sicurezza sulla pelle – è confermato dagli esperti e da non pochi studi clinici. Se volete capire perché la crema viso con acido azelaico è fra le referenze più richieste, continuate a leggere questo articolo.

Acido azelaico crema viso e imperfezioni

La prima ragione del suo successo è la capacità di intervenire sulle imperfezioni della pelle, in particolare sull’acne. Diversi studi scientifici mostrano che l’acido azelaico topico può ridurre comedoni, pustole e papule contrastando i batteri e l’infiammazione alla base delle eruzioni cutanee. A differenza di alcuni trattamenti più aggressivi, spesso associati a secchezza o irritazione, inoltre, l’acido azelaico riesce a lavorare in profondità rispettando la pelle.

L'azione sulle discromie

Un altro punto di forza dell’acido azelaico è la sua azione sulle macchie cutanee e sulle discromie. Le macchie scure che restano dopo un’infiammazione, come quelle causata un’esposizione solare intensa o che appaiono sul viso negli anni (quindi quelle legate al fenomeno dell’aging), possono essere attenuate dall’uso costante di acido azelaico che interviene sulla produzione di melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle.

Acido azelaico crema viso pelle sensibile

Fino a oggi l’acido azelaico crema viso è sempre stato considerato un ingrediente un po’ rischioso per la pelle, ma la verità è che anche quando viene usato in concentrazioni efficaci, come quelle tipiche dei cosmetici per il viso (intorno al 15‑20%), è raro che causi irritazioni forti. Alcune pelli sensibili possono avvertire un leggero pizzicore iniziale, ma nella maggior parte dei casi passa. Ovviamente, come per molti altri ingredienti della cosmetica, non si ottiene un risultato immediato: soltanto usandolo regolarmente, infatti, si può notare una pelle più liscia, uniforme e luminosa. E proprio perché funziona in modo graduale, i risultati tendono a essere stabili, naturali e sicuri sulla pelle.

Acido azelaico: i prodotti consigliati (non solo creme)

Tra gli ingredienti attivi ci sono anche l’acido salicilico e la centella asiatica, a cui si uniscono alfa-arbutina, per assicurare un miglioramento del tono generale della pelle, estratto di portulaca oleracea, noto per le sue proprietà antinfiammatoria, antibatterica e antiossidante, olio di calendula, per ridurre rossori e infiammazioni, Pantenolo, dalle proprietà lenitive ed emollienti ed estratto di aloe vera.

Contiene scrub con granuli naturali di nocciola e mandorla e una combinazione di acido azelaico, mandelico e salicilico per un’esfoliazione più profonda, infine bava di lumaca e olio d’argan per sostenere idratazione ed elasticità.

Duo esfoliante ad azione intensiva, è studiato per affinare la grana della pelle, ridurre le imperfezioni e attenuare visibilmente le macchie post-infiammatorie.

Contiene una formulazione a base di attivi naturali: menta bio, nota per le sue proprietà antibatteriche e lenitive, acido azelaico ottenuto da grano, orzo e segale, Acnilys e bamboo, per ridurre rossori e irritazioni e un mix di acidi esfolianti – BHA e PHA – scelti per agire in profondità o con maggiore delicatezza, a seconda delle esigenze della pelle. Lo zinco, infine, contribuisce a normalizzare la produzione di sebo.

Grazie a una formula arricchita con un potente trio di attivi dermocosmetici ad alta concentrazione, offre un’efficacia comprovata contro imperfezioni, linee sottili e segni post-acneici.

Contiene acido azelaico che aiuta a contrastare la sovrapproduzione di melanina e acido glicolico che favorisce l'eliminazione delle cellule morte per ridurre l'intensità delle macchie brune.

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