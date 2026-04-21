L’idratazione della pelle riveste un ruolo fondamentale per mantenerla morbida, elastica e luminosa. Negli ultimi anni, il mercato delle creme corpo idratanti ha visto un’evoluzione significativa, con formule sempre più avanzate e performanti. Scopriamo insieme le migliori creme corpo idratanti

Prendersi cura della pelle è fondamentale per mantenerla sana e luminosa. Vale per la pelle del viso come per quella del corpo. Tra i prodotti indispensabili nella skincare quotidiana, le migliori creme corpo idratanti occupano un ruolo di primo piano. Ma perché è così importante utilizzarle? E quali sono i loro benefici? Ve lo raccontiamo nel prossimo paragrafo (con una carrellata di proposte selezionate per voi).

Migliori creme idratanti corpo: i benefici

Le creme idratanti offrono numerosi benefici. Prima di tutto, aiutano a preservare l’idratazione naturale, contrastando gli effetti dannosi di agenti esterni come vento, freddo, sole e inquinamento, responsabili di secchezza e desquamazione. Molti prodotti contengono ingredienti emollienti e nutrienti che creano una barriera protettiva, difendendo la pelle da smog, polveri e radicali liberi. Un altro vantaggio importante è il mantenimento della morbidezza e dell’elasticità cutanea: un’idratazione costante aiuta a prevenire la perdita di tonicità e riduce il rischio di rughe e segni di invecchiamento precoce. Infine, molte formulazioni lasciano sulla pelle una piacevole fragranza, regalando una sensazione di freschezza e benessere.

Come scegliere le migliori creme corpo idratanti in base al tipo di pelle

Non tutte le creme idratanti sono uguali: scegliere quella giusta per il proprio tipo di pelle è fondamentale per ottenere risultati ottimali.

Pelle secca: prediligete creme ricche di burri e oli naturali, come burro di karité, olio di argan o olio di cocco, che nutrono profondamente e trattengono l’idratazione.

prediligete creme ricche di burri e oli naturali, come burro di karité, olio di argan o olio di cocco, che nutrono profondamente e trattengono l’idratazione. Pelle grassa: optate per formulazioni leggere e non comedogeniche, a base di aloe vera o acido ialuronico, che idratano senza appesantire né ostruire i pori.

optate per formulazioni leggere e non comedogeniche, a base di aloe vera o acido ialuronico, che idratano senza appesantire né ostruire i pori. Pelle sensibile: scegliete prodotti delicati, privi di profumi e sostanze irritanti, con ingredienti lenitivi come camomilla e avena per ridurre rossori e fastidi.

scegliete prodotti delicati, privi di profumi e sostanze irritanti, con ingredienti lenitivi come camomilla e avena per ridurre rossori e fastidi. Pelle matura: preferite creme con principi attivi anti-età, come collagene, vitamina E e retinolo, che aiutano a mantenere elasticità e luminosità della pelle.

Migliori creme corpo idratanti: la nostra selezione

Formulata con il Complesso Cellulare Esclusivo™ di La Prairie, un peptide biomimetico e un avanzato complesso idratante, lascia la pelle liscia e vellutata. Oltre all’idratazione, la formula ripristina anche la morbidezza, rivelando la splendida sensazione del cashmere sulla pelle.

Crema idratante viso-mani-corpo, contiene aloe vera, burro di karité ed estratto di riso bio.

Dona benessere e sollievo alla pelle secca e sensibile, rendendola morbida e vellutata. Contiene olio di argan e di camelia ed è potenziata con esosomi da centella asiatica ad azione idratante e anti-irritazioni.

Questa crema corpo si fonde delicatamente con la pelle, amplificando le sensazioni e riportando armonia tra emozioni e percezioni. Un tocco che libera, un rituale che eleva: la pelle si risveglia, la mente si apre, in uno stato di armonia interiore.

Con Estratto di Giglio e Burro di Karitè, è a rapido assorbimento e lascia la pelle morbida, liscia e confortevole.

Formulata con oli vegetali selezionati e componenti emollienti di origine naturale, lascia la pelle morbida e levigata. La formula si assorbe con uniformità, preservando il carattere della fragranza.

Nutre in profondità e sostiene la funzione della barriera cutanea, aiutando a prevenire la perdita di idratazione e a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne. La delicata miscela di geranio e rosa completa l’esperienza con una sensazione rilassante e avvolgente.

Molte creme brasiliane contengono un ingrediente segreto: il guaranà, una pianta originaria dell'Amazzonia, il cui frutto è ricco di una delle forme di caffeina più potenti al mondo. La crema brasiliana Bum Bum è potenziata anche da un mix di burro di cupuaçu nutriente, açai potente antiossidante e olio di cocco rivitalizzante, per una pelle super vellutata.

Crema profumata, è arricchita con burro di karité e glicerina naturale, conosciuti per le loro proprietà idratanti e nutrienti. La sua texture avvolgente assicura un’idratazione profonda e duratura fino a 24 ore.

Questo latte per il corpo con aloe vera idratante, burro di karité e jojoba rigeneranti e con infusione di arancio rosso ricco di vitamine, ha una formula organica ultraleggera. Si assorbe rapidamente e dona un'incredibile sensazione di idratazione ed elasticità alla pelle con un effetto vellutato.

Questa crema corpo altamente idratante, è contraddistinta da una texture setosa e da una profumazione golosissima.

Questa lozione idratante avvolge i sensi con la dolcezza delle fragole selvatiche mature, la freschezza delle campanule bagnate di rugiada e un morbido tocco di legni trasportati dalla corrente. Un’armonia floreale-fruttata che rievoca la magia di un bosco in fiore, pronto a sbocciare con l’arrivo della primavera.

Questa lozione delicatamente profumata per il corpo lascia una sensazione morbida e liscia sulla pelle. Composta di neroli e geranio, fornisce un senso floreale di comfort.

Ha una formula che comprende burro di karité, olio di jojoba, cera d’api e vitamina E. Il prodotto può essere usato come base prima dell’applicazione del profumo preferito.

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