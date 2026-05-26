In una situazione che "asciuga" tutto, la strategia vincente è proteggere, non aggiungere. Ecco tutta la verità sulla skincare in volo

Il dibattito sulla skincare in volo non sembra placarsi e al di là dei reel su TikTok in cui vediamo gente viaggiare con maschere di ogni tipo sul volto, pare sembra essersi fatta strada un’idea molto semplice che va un po’ contro quanto visto finora, ovvero che in aereo non serva una routine più lunga, ma una più intelligente. La parola chiave? Proteggere. Perché la cabina di un aereo è un ambiente a umidità estremamente bassa, capace di accelerare la disidratazione cutanea e compromettere la barriera epidermica in poche ore. La pelle reagisce con secchezza, perdita di luminosità e una sensibilità accentuata: è una risposta fisiologica a un’aria che sottrae acqua con costanza, mentre la pressione e la luce artificiale aggiungono ulteriore stress. E allora che fare?

Skincare in volo: no alla spa sospesa tra le nuove

Ammettiamolo: la tentazione di trasformare il volo in una spa sospesa tra le nuvole c’è, complici i Social che tra sheet mask, patch occhi e layering chiaramente ispirati alla K-Beauty ci propongo davvero la qualunque. Ma gli esperti avvertono: al di là dell’estetica e della gestualità affascinante, questa routine rischia di essere più performativa che efficace. La vera domanda è: cosa vale la pena davvero fare? E a cosa, invece, possiamo tranquillamente rinunciare?

Tutto inizia a...terra

Verità: preparare la pelle prima dell’imbarco è fondamentale. Una cute ben idratata e con barriera cutanea integra affronta meglio l’ambiente secco della cabina. L’idratazione deve essere mirata con prodotti dalla texture che trattiene l’acqua, e una protezione che riduca la dispersione di umidità. È una fase spesso sottovalutata, eppure decisiva, perché il volo non inizia quando si chiude il portellone, ma molto prima.

Skincare in volo: cosa fare ad alta quota...

Una volta a bordo, la logica cambia radicalmente. L’idea di “trattare” la pelle si scontra con un ambiente che non favorisce assorbimento né stabilità dei prodotti. Per questo la skincare in volo si riduce idealmente a pochi gesti coerenti: mantenere l’idratazione, evitare l’eccesso di manipolazione e proteggere le aree più esposte come labbra e contorno occhi. Anche la tentazione di lavare frequentemente il viso si rivela spesso controproducente, soprattutto se l’acqua disponibile non è ideale per la pelle. C’è poi un altro aspetto spesso sottovalutato. Toccare continuamente il viso, sovraccaricare la pelle di prodotti o inseguire una routine estetica complessa in uno spazio ristretto e poco igienico può amplificare irritazioni e disagio. Non a caso, molti professionisti suggeriscono un approccio quasi minimalista, dove il gesto principale diventa preservare l’equilibrio già costruito a terra.

...e quando si atterra

Infine, l’atterraggio segna un passaggio altrettanto importante. Idratazione e ripristino della barriera cutanea tornano al centro, in un processo che non è tanto di riparazione immediata quanto di riequilibrio graduale. Tradotto: un buon idratante che fa il suo lavoro sarà più che sufficiente. Allora cosa portare in volo? Ecco una lista di prodotti essenziali e facili da usare.

Avvolge il viso con un velo di idratazione immediata, ogni volta che si desidera. La formula è arricchita con acido ialuronico, estratto di rosa italiana di origine sostenibile, Actiglow ed estratto di primula.

Con acido ialuronico è ideale per una sensazione di freschezza che dura tutto il giorno. Perfetta per pelli grasse e miste, offre un’idratazione profonda senza ostruire i pori.

Contiene tutti i tuoi prodotti per la cura della pelle, in formato viaggio. Include detergente (30 ml), balsamo idratante (6 g), idratante (25 ml), crema occhi (7 g) e crema notte (15 g).

Idratazione profonda in soli 10 secondi: rimpolpa e dona freschezza, affina i pori e illumina l’incarnato con una texture leggera e non appiccicosa. Perfetta come base trucco, assicura tenuta e uniformità.

Idratante in forma di spray fine rinfrescante che si assorbe rapidamente per idratare la pelle e sostenere la barriera d'idratazione grazie all'acido ialuronico e allo squalano.

Formulata per le pelli più sensibili, lenisce e idrata intensamente. Antiossidante e prebiotica, contrasta i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo e rinforza e riequilibra il microbioma cutaneo.

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