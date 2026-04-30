Texture impalpabili, formati smart e formule skincare: le nuove protezioni solari 2026 rendono più semplice (e piacevole) difendere la pelle da raggi UV e fotoinvecchiamento

Texture invisibili, spray da riapplicare sopra il make-up, stick da portare sempre con sé: le novità solari 2026 cambiano il modo di vivere la protezione. Perché oggi il vero obiettivo non è solo schermare, ma usare il prodotto nel modo giusto, ogni giorno — e durante l’esposizione solare ancora di più.

Come ha spiegato il chimico farmaceutico Gisberto Caccia durante un evento Lancaster, “le onde interagiscono con la nostra pelle proprio grazie alla lunghezza d’onda” e “gli UVA penetrano più in profondità, fino al derma, dove causano i danni più importanti”. Da qui nasce una nuova generazione di SPF: più leggeri, più smart e soprattutto più facili da riapplicare. Perché, alla fine, come sottolineato da Caccia, tutto si riduce a una cosa semplice: “la miglior protezione solare è quella che metti”.

I nuovi solari 2026 da non perdere: dalle texture invisibili ai formati smart, ecco le novità che vale davvero la pena provare

Ecco una selezione delle migliori novità del momento. Solari viso e corpo per tutti i budget e tutte le esigenze: preparatevi a un'abbronzatura bellissima e soprattutto, sana.

Il nuovo stick viso SPF50 di Lancaster è una protezione mirata e invisibile, perfetta per le zone più delicate come contorno occhi, labbra e macchie. La formula scorre sulla pelle senza lasciare residui, è resistente ad acqua e sudore e ideale da riapplicare durante la giornata, anche fuori casa.

Il cofanetto Dior Solar è uno dei must dell'estate. Al suo interno una pochette effetto rattan, bellissima da portare ovunque, che racchiude tre must-have della linea: la crema viso SPF50, il balsamo doposole e l'olio sublimante glow. Una routine completa per proteggere, lenire e illuminare la pelle, ma soprattutto un oggetto desiderabile da sfoggiare - con eleganza - per tutta l’estate.

Per una protezione solare ancora più pratica e completa, ISDIN propone quattro interessanti novità. Dalla Facial Mist SPF50, brume ultraleggera perfetta per riapplicare anche sopra il make-up, allo spray per cuoio capelluto e capelli SPF50, pensato per proteggere anche le zone spesso dimenticate, fino ai nuovi spray corpo - anche in versione pediatrica - facili da applicare, idratanti e utilizzabili anche su pelle bagnata.

Uriage Bariésun punta su praticità e comfort con Aqua Fluid Ultra Mat SPF50+, pensato per regalare un effetto anti-lucido immediato, e lo stick invisibile SPF50+, perfetto per i ritocchi on-the-go. Il tutto funziona ancora meglio in combo con la celebre Acqua Termale Riparatrice, ideale per lenire e riequilibrare la pelle dopo l’esposizione solare.

Con la linea UV Cellular-Protect, Filorga porta i solari nel mondo dell’anti-età. Le formule, arricchite con attivi skincare, proteggono da UVA e UVB mentre lavorano su idratazione, compattezza e luminosità della pelle. Texture leggere e sensoriali per viso e corpo, completate da un doposole che lenisce e aiuta a prolungare l’abbronzatura.

I nuovi stick Soleil Protect e Soleil Repair, RoC semplificano la routine sun con due gesti: proteggere di giorno e riparare la sera. Il primo, SPF50+, è pratico e mirato per le zone più esposte, mentre il doposole in stick - una vera novità - lenisce e idrata con una texture fresca e invisibile. Il tutto si inserisce nel rinnovamento completo della linea, oggi aggiornata sia nelle formule che nel pack.

Il nuovo Skin Defense di Miamo è l’integratore pensato per accompagnare la pelle prima, durante e dopo l’esposizione al sole, aiutando a contrastare lo stress ossidativo dall’interno e favorendo un’abbronzatura più uniforme e sana. In più, funziona in perfetta sinergia con il siero Pigment Defense: uno lavora dentro, l’altro fuori, per una strategia completa contro macchie e fotodanno.

8. Caudalie CollagenSkinProtect™: nuova linea solari per tutta la famiglia

La nuova linea solare di Caudalie ruota attorno al complesso CollagenSkinProtect™, pensato per difendere il collagene e proteggere la pelle da sole, luce blu e infrarossi. Dallo spray invisibile allo stick, fino all’acqua solare e all’olio glow, ogni prodotto unisce protezione alta e texture leggere, facili da usare ogni giorno.

Un nuovo latte spray viso e corpo con SPF 50 caratterizzato da una texture impalpabile effetto second-skin. La sua formula aiuta a contrastare il fotoinvecchiamento, idratare la pelle e favorire un’abbronzatura più rapida e uniforme.

Protezione alta contro UVA e UVB in una texture fluida e leggerissima che si assorbe subito, per un nude-effect confortevole. Arricchito con Pro-Microbiota Complex, aiuta a mantenere l’equilibrio cutaneo con un’azione idratante e antiossidante, senza irritare gli occhi.

Per l’estate 2026 Korff amplia Sun Secret con due novità pratiche e sensoriali: Antiox Stick, integratore pre-esposizione in formato orosolubile, e l’Olio Corpo & Capelli SPF 30 in travel size, leggero e luminoso, perfetto da portare sempre con sé, soprattutto in viaggio.

12. Bottega Verde Sol Girasole: nuovi solari 2026

La nuova linea SOL Girasole di Bottega Verde unisce protezione e piacere: texture leggere, profumo solare e formule pensate per difendere la pelle mentre esaltano l’abbronzatura. Dal latte SPF al doposole, tutto quello che serve per vivere il sole in maniera piacevole e sicura.

Nuova tonalità Medium per la crema viso colorata SPF50+ di Patyka, già disponibile nella shade Nude. La formula si fonde con l’incarnato per uniformare e illuminare la pelle, lasciandola visibilmente più compatta e radiosa. Perfetta sia in spiaggia che in città.

Lo Stick Solare Invisibile SPF50+ di Biopoint è pensato per rendere la protezione quotidiana più semplice. In formato tascabile, si applica direttamente su viso e décolleté senza lasciare residui. La formula combina tecnologia DNA Defence, vitamine C ed E e oli nutrienti come monoi e tsubaki, per proteggere la pelle dai raggi UV e dallo stress ossidativo, mantenendola morbida e idratata. In vendita da Maggio.

Una protezione SPF50+ ad alta performance con una texture leggera e invisibile, pensata anche per le pelli sensibili. Questa lozione viso e corpo combina protezione dai raggi UVA e UVB con una formula ricca di ingredienti skincare, che aiutano a mantenere la pelle idratata e più resistente agli stress esterni. In più, grazie alla tecnologia SynchroShieldRepair™, il film protettivo si rafforza con calore, acqua e sudore, adattandosi alle condizioni reali di esposizione. Adatta anche alla pelle delicata dei bambini.

Lo Stick Solare Trasparente SPF50 di FaceD è pensato per rendere la protezione ancora più semplice. In formato compatto e tascabile, si applica direttamente su viso, corpo e cuoio capelluto, anche durante la giornata, senza lasciare residui. La texture è completamente invisibile, non unge e non appiccica, mentre il design ergonomico ispirato al gua sha segue i contorni del viso per un’applicazione precisa e veloce.

Due nuove proposte luminose firmate Lierac pensate per accompagnare la pelle durante e dopo l’esposizione. Lo stick solare effetto glow SPF 50 protegge anche le zone più delicate di viso e corpo, mentre l’olio sublimante, senza filtri solari, illumina la pelle e valorizza l’abbronzatura.

Le novità solari 2026 di Eau Thermale Avène trasformano la protezione in un gesto skincare quotidiano. Gli Ultra Sieri SPF50+ uniscono trattamento e difesa da UVA, UVB e luce blu in texture leggere e impercettibili. Tre versioni - rimpolpante, idratante e illuminante - per scegliere in base alle esigenze della pelle.

Tre nuove formule dedicate alla protezione solare viso: Crema Viso Solare Riequilibrante SPF 50, Crema Viso Solare Idratante SPF 50 e Crema Viso Solare Anti-Age SPF 50. Le proposte di Q+A, tutte vegan-friendly, combinano filtri minerali e chimici per garantire un’alta protezione ad ampio spettro contro raggi UVA e UVB. In più, sono formulate nel rispetto degli ecosistemi marini.

Effetto glow naturale, idratazione e un delicato profumo di albicocca: le nuove protezioni solari viso di The Organic Pharmacy combinano sensorialità e performance grazie a filtri minerali al 100%, ideali per garantire una protezione efficace anche alle pelli più sensibili.

Credits Ph: Pexels

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