Solari 2026: le novità più smart per proteggere davvero la pelle (e sfoggiare una bellissima abbronzatura)
Texture invisibili, spray da riapplicare sopra il make-up, stick da portare sempre con sé: le novità solari 2026 cambiano il modo di vivere la protezione. Perché oggi il vero obiettivo non è solo schermare, ma usare il prodotto nel modo giusto, ogni giorno — e durante l’esposizione solare ancora di più.
Come ha spiegato il chimico farmaceutico Gisberto Caccia durante un evento Lancaster, “le onde interagiscono con la nostra pelle proprio grazie alla lunghezza d’onda” e “gli UVA penetrano più in profondità, fino al derma, dove causano i danni più importanti”. Da qui nasce una nuova generazione di SPF: più leggeri, più smart e soprattutto più facili da riapplicare. Perché, alla fine, come sottolineato da Caccia, tutto si riduce a una cosa semplice: “la miglior protezione solare è quella che metti”.
I nuovi solari 2026 da non perdere: dalle texture invisibili ai formati smart, ecco le novità che vale davvero la pena provare
Ecco una selezione delle migliori novità del momento. Solari viso e corpo per tutti i budget e tutte le esigenze: preparatevi a un'abbronzatura bellissima e soprattutto, sana.
1. Lancaster Sun Beauty nuovo Face Stick SPF50
Il nuovo stick viso SPF50 di Lancaster è una protezione mirata e invisibile, perfetta per le zone più delicate come contorno occhi, labbra e macchie. La formula scorre sulla pelle senza lasciare residui, è resistente ad acqua e sudore e ideale da riapplicare durante la giornata, anche fuori casa.
2. Dior Solar cofanetto edizione limitata 2026 con pochette
Il cofanetto Dior Solar è uno dei must dell'estate. Al suo interno una pochette effetto rattan, bellissima da portare ovunque, che racchiude tre must-have della linea: la crema viso SPF50, il balsamo doposole e l'olio sublimante glow. Una routine completa per proteggere, lenire e illuminare la pelle, ma soprattutto un oggetto desiderabile da sfoggiare - con eleganza - per tutta l’estate.
3. ISDIN i nuovi solari innovativi per tutta la famiglia
Per una protezione solare ancora più pratica e completa, ISDIN propone quattro interessanti novità. Dalla Facial Mist SPF50, brume ultraleggera perfetta per riapplicare anche sopra il make-up, allo spray per cuoio capelluto e capelli SPF50, pensato per proteggere anche le zone spesso dimenticate, fino ai nuovi spray corpo - anche in versione pediatrica - facili da applicare, idratanti e utilizzabili anche su pelle bagnata.
4. Uriage novità linea solari Bariésun con acqua termale
Uriage Bariésun punta su praticità e comfort con Aqua Fluid Ultra Mat SPF50+, pensato per regalare un effetto anti-lucido immediato, e lo stick invisibile SPF50+, perfetto per i ritocchi on-the-go. Il tutto funziona ancora meglio in combo con la celebre Acqua Termale Riparatrice, ideale per lenire e riequilibrare la pelle dopo l’esposizione solare.
5. Filorga Solari anti-età UV Cellular-Protect
Con la linea UV Cellular-Protect, Filorga porta i solari nel mondo dell’anti-età. Le formule, arricchite con attivi skincare, proteggono da UVA e UVB mentre lavorano su idratazione, compattezza e luminosità della pelle. Texture leggere e sensoriali per viso e corpo, completate da un doposole che lenisce e aiuta a prolungare l’abbronzatura.
6. RoC novità solari e il primo doposole in stick
I nuovi stick Soleil Protect e Soleil Repair, RoC semplificano la routine sun con due gesti: proteggere di giorno e riparare la sera. Il primo, SPF50+, è pratico e mirato per le zone più esposte, mentre il doposole in stick - una vera novità - lenisce e idrata con una texture fresca e invisibile. Il tutto si inserisce nel rinnovamento completo della linea, oggi aggiornata sia nelle formule che nel pack.
7. MIAMO Skin Defense Expertise Nutraiuvens Integratore Antiossidante Benessere Pelle
Il nuovo Skin Defense di Miamo è l’integratore pensato per accompagnare la pelle prima, durante e dopo l’esposizione al sole, aiutando a contrastare lo stress ossidativo dall’interno e favorendo un’abbronzatura più uniforme e sana. In più, funziona in perfetta sinergia con il siero Pigment Defense: uno lavora dentro, l’altro fuori, per una strategia completa contro macchie e fotodanno.
8. Caudalie CollagenSkinProtect™: nuova linea solari per tutta la famiglia
La nuova linea solare di Caudalie ruota attorno al complesso CollagenSkinProtect™, pensato per difendere il collagene e proteggere la pelle da sole, luce blu e infrarossi. Dallo spray invisibile allo stick, fino all’acqua solare e all’olio glow, ogni prodotto unisce protezione alta e texture leggere, facili da usare ogni giorno.
9. Rhea Cosmetics MilkSun SPF 50
Un nuovo latte spray viso e corpo con SPF 50 caratterizzato da una texture impalpabile effetto second-skin. La sua formula aiuta a contrastare il fotoinvecchiamento, idratare la pelle e favorire un’abbronzatura più rapida e uniforme.
10. Rilastil Sun System Water Touch Superfluid
Protezione alta contro UVA e UVB in una texture fluida e leggerissima che si assorbe subito, per un nude-effect confortevole. Arricchito con Pro-Microbiota Complex, aiuta a mantenere l’equilibrio cutaneo con un’azione idratante e antiossidante, senza irritare gli occhi.
11. Korff Sun Secret: le novità in & out
Per l’estate 2026 Korff amplia Sun Secret con due novità pratiche e sensoriali: Antiox Stick, integratore pre-esposizione in formato orosolubile, e l’Olio Corpo & Capelli SPF 30 in travel size, leggero e luminoso, perfetto da portare sempre con sé, soprattutto in viaggio.
12. Bottega Verde Sol Girasole: nuovi solari 2026
La nuova linea SOL Girasole di Bottega Verde unisce protezione e piacere: texture leggere, profumo solare e formule pensate per difendere la pelle mentre esaltano l’abbronzatura. Dal latte SPF al doposole, tutto quello che serve per vivere il sole in maniera piacevole e sicura.
13. Patyka Créme Solaire Teintée SPF50+
Nuova tonalità Medium per la crema viso colorata SPF50+ di Patyka, già disponibile nella shade Nude. La formula si fonde con l’incarnato per uniformare e illuminare la pelle, lasciandola visibilmente più compatta e radiosa. Perfetta sia in spiaggia che in città.
14. Biopoint Stick Solare Invisibile Viso e Décolleté SPF 50+
Lo Stick Solare Invisibile SPF50+ di Biopoint è pensato per rendere la protezione quotidiana più semplice. In formato tascabile, si applica direttamente su viso e décolleté senza lasciare residui. La formula combina tecnologia DNA Defence, vitamine C ed E e oli nutrienti come monoi e tsubaki, per proteggere la pelle dai raggi UV e dallo stress ossidativo, mantenendola morbida e idratata. In vendita da Maggio.
15. Shiseido Expert Sun Protector Lotion Sensitive SPF50+ viso e corpo
Una protezione SPF50+ ad alta performance con una texture leggera e invisibile, pensata anche per le pelli sensibili. Questa lozione viso e corpo combina protezione dai raggi UVA e UVB con una formula ricca di ingredienti skincare, che aiutano a mantenere la pelle idratata e più resistente agli stress esterni. In più, grazie alla tecnologia SynchroShieldRepair™, il film protettivo si rafforza con calore, acqua e sudore, adattandosi alle condizioni reali di esposizione. Adatta anche alla pelle delicata dei bambini.
16. FaceD Stick Solare Trasparente SPF50 viso, corpo e cuoio capelluto
Lo Stick Solare Trasparente SPF50 di FaceD è pensato per rendere la protezione ancora più semplice. In formato compatto e tascabile, si applica direttamente su viso, corpo e cuoio capelluto, anche durante la giornata, senza lasciare residui. La texture è completamente invisibile, non unge e non appiccica, mentre il design ergonomico ispirato al gua sha segue i contorni del viso per un’applicazione precisa e veloce.
17. Lierac Sunissime: le novità 2026
Due nuove proposte luminose firmate Lierac pensate per accompagnare la pelle durante e dopo l’esposizione. Lo stick solare effetto glow SPF 50 protegge anche le zone più delicate di viso e corpo, mentre l’olio sublimante, senza filtri solari, illumina la pelle e valorizza l’abbronzatura.
18. Avène nuovi sieri viso solari SPF50
Le novità solari 2026 di Eau Thermale Avène trasformano la protezione in un gesto skincare quotidiano. Gli Ultra Sieri SPF50+ uniscono trattamento e difesa da UVA, UVB e luce blu in texture leggere e impercettibili. Tre versioni - rimpolpante, idratante e illuminante - per scegliere in base alle esigenze della pelle.
19. Q+A Suncare novità 2026
Tre nuove formule dedicate alla protezione solare viso: Crema Viso Solare Riequilibrante SPF 50, Crema Viso Solare Idratante SPF 50 e Crema Viso Solare Anti-Age SPF 50. Le proposte di Q+A, tutte vegan-friendly, combinano filtri minerali e chimici per garantire un’alta protezione ad ampio spettro contro raggi UVA e UVB. In più, sono formulate nel rispetto degli ecosistemi marini.
20. The Organic Pharmacy Cellular Protection Sunscreen SPF 30 e 50
Effetto glow naturale, idratazione e un delicato profumo di albicocca: le nuove protezioni solari viso di The Organic Pharmacy combinano sensorialità e performance grazie a filtri minerali al 100%, ideali per garantire una protezione efficace anche alle pelli più sensibili.
Credits Ph: Pexels
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