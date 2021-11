Problemi di pelle secca? Ecco una guida per riconoscerla, capire le cause e quali prodotti utilizzare

Fragile, spenta, grigia, sensibile e con rughe: sono solo alcune della caratteristiche della pelle secca. Ma cosa fare, soprattutto in questo periodo più freddo? Lo scoprirete leggendo questo articolo!

Cosa può provocare la pelle secca?

Le cause possono essere davvero tante. Freddo e vento, per esempio, sono in questo momento i nostri peggiori nemici perché velocizzano il processo di perdita di acqua attraverso la cute, inclusa la presenza o meno di umidità nell'ambiente (più l'ambiente è secco, più la percentuale di acqua presente nello strato corneo si riduce). C'è poi la predisposizione genetica e l'età con alcuni processi irreversibili come l'assottigliamento dell'epidermide, la perdita di collagene e l'impoverimento del film idro-lipidico. Infine, bisogna considerare il contributo negativo di alcuni cosmetici aggressivi o alcolici che possono favorire la secchezza: se utilizzati senza essere seguiti da creme idratanti ed emollienti, possono aggravare se non causare la pelle secca.

Cosa fare quando si ha la pelle secca?

Prima di tutto bisogna capire di che tipo di pelle secca parliamo. La pelle secca può essere, infatti, disidratata perché presenta una minore quantità di acqua. La riconosci perché appare lucida, con pori dilatati e punti neri. Ma la pelle può essere anche alipidica, ovvero con un ridotto contenuto di grassi causati da una insufficiente secrezione sebacea. La pelle alipidica è fragile, sensibile e con rughe (ma non ha pori dilatati o punti neri). Ovviamente le due varianti possono coesistere. Per tutte queste tre possibilità c'è un mix di prodotti giusti da usare: perché la soluzione arriva sia dalla dieta (vedi di seguito) sia dai trattamenti dermocosmetici. Ecco come scegliere quelli giusti.

Pelle secca viso: cosa utilizzare

L'obiettivo di qualsiasi cosmetico per la pelle secca è quello di migliorare la capacità della pelle di trattenere l'acqua e migliorare il fattore naturale di idratazione cutanea. Nei cosmetici viso per la pelle secca non possono mancare alcuni ingredienti come acido mandelico e ialuronico, collagene (quello idrolizzato forma una sorta di gel che ne impedisce la disidratazione) e proteine della seta che donano morbidezza e un aspetto vellutato. Ecco una carrellata di prodotti pensati per il viso.

Olio di Canapa puro spremuto a freddo ricavato dai semi della Cannabis Sativa, è 100% biologico e non comedogenico. Gli antiossidanti - tra cui vitamina C, A, E e acido gamma-linolenico - gli omega 3 e gli acidi grassi della formula lo rendono un vero e proprio idratante naturale. Ideale per chi soffre di irritazioni cutanee ed eczemi, riduce l'infiammazione e il dolore da prurito.

Una crema viso specificatamente proposta per combattere i primi segni del tempo. Si applica sia di giorno che di notte per rendere la pelle più elastica e idratata sin dal primo utilizzo.

Rende la pelle radiosa, contrastando disidratazione, stress, segni del tempo, perdita di elasticità e danni ambientali.

Leviga, detossina e lenisce la pelle particolarmente disidratata grazie all'Acido Ialuronico, che reidrata la pelle in profondità e alle Alghe Rosse che equilibrano il pH, eliminando le tossine e lenendo la cute.

Arricchita con Tea Tree Oil, Centella Asiatica e BIO Olio di Canapa, è il trattamento ristrutturante express per la pelle secca.

Pelle secca gambe e braccia

Anche in questo caso avete bisogno di cosmetici idratanti (umettanti) ed emollienti, cioè in grado di ristabilire la barriera protettiva della pelle. Gli ingredienti cosmetici emollienti che potete trovare più facilmente nelle creme corpo e viso sono burri e cere vegetali, lo squalano, le ceramidi e gli acidi grassi polinsaturi. Ecco alcuni prodotti ideali per la pelle del corpo secca.

Prodotto multitasking basato su una ricetta naturale, è ideale contro la secchezza. Per tutti.

Lenisce la pelle fragile, irritata ed esposta agli elementi rinforzandone contemporaneamente la barriera protettiva.

Rigenerante e avvolgente, favorisce il ciclo naturale di riparazione della pelle, procurando una sensazione di sollievo e di comfort intenso.

Pelle secca rimedi naturali

In prima fila tra i rimedi naturali per la pelle secca troviamo l'olio di oliva, di avocado e di mandorle dolci da applicare sulla pelle: simulando i lipidi normalmente presenti sulla cute, regalando un aspetto levigato e morbido. Tra gli altri oli ricordiamo: l'olio di germe di grano, di borragine, di calendula, di iperico e di camomilla. Promossi a pieni voti anche la cera d'api, il burro di karité, l'aloe e la malva.

Cosa mangiare quando si ha la pelle secca?

La dieta ideale per la pelle secca è ricca di acqua, frutta e verdure (che hanno tanti antiossidanti come le vitamine C ed E), pesce (perché ricco di Omega 3) olio di borragine e semi di lino, frutta secca e legumi. In alcuni casi, si può far uso di integratori con acidi grassi essenziali omega 3 e 6. Da evitare, invece, alimenti ricchi di grassi saturi e fritture. Anche il sale non è alleato di bellezza.

