Una guida ai nuovi prodotti gioiello a base di oro puro 24k per preparare viso, corpo e capelli a una serata scintillante

Da sempre, l’oro è simbolo di bellezza, potere, ricchezza ed eleganza senza tempo. Il mondo della skincare impazzisce per il più prezioso dei metalli, e arricchisce con pagliuzze e frammenti gioiello creme, primer, e prodotti per capelli.





Oro 24k nei cosmetici : quali sono i benefici?

Le proprietà benefiche e antinfiammatorie dell’oro sono note già nell’antico Egitto e nella tradizionale medicina cinese. L'oro è un prezioso alleato nella cura delle infiammazioni della pelle, che sono la causa alla base di ogni tipo di imperfezione del viso, dall’acne alle rughe. Inoltre, l’oro puro all’interno dei cosmetici aiuta a stimolare la produzione di collagene: ciò significa che la pelle risulterà più giovane, più tonica e più elastica. Aggiungere oro puro nella skincare può aiutare gli altri principi attivi dei prodotti a penetrare più profondamente nella pelle, potenziandone quindi l'efficacia. Naturalmente, grazie alla sua naturale capacità riflettente, l'oro 24k illumina di preziosi bagliori viso, corpo e capelli.

Scorrete l'articolo e scoprite 10 nuovi prodotti cosmetici per viso e capelli a base di oro puro 24k, perfetti per concedervi un momento di indulgente relax, e per illuminare di bagliori preziosi le vostre serate.



Un siero gioiello 100% naturale ideale per tutti i tipi di pelle, nato dall'unione di 30 oli naturali e foglie di oro puro. Favorisce la rigenerazione della pelle e le dona un aspetto più uniforme, fresco e radioso. Un prodotto concentrato che ripara il derma in profondità e restituisce forza e compattezza al viso.

Queste maschere occhi monouso sono imbevute di un siero all'oro 24k. La texture in gel rinfrescante e lenitiva regala in pochi minuti un aspetto decisamente più riposato allo sguardo, levigando le linee sottili e appianando il gonfiore e le occhiaie. L'oro puro protegge il DNA, incrementando la produzione di collagene e riempendo le rughe più profonde illuminando al contempo lo sguardo.



Un sontuoso trattamento anti-età a base di oro puro 24k per schiarire, illuminare e rassodare la pelle del viso. La sua formula è arricchita da una miscela unica di ingredienti efficaci, tra cui oro colloidale, caffeina crassodante e peridoto, una gemma ricca di magnesio che rienergizza e riduce l'invecchiamento indotto dallo stress.





Questo prezioso siero, già cult per le amanti del beauty, è un vero e proprio alleato per chiuque voglia ottenere un look glowy. Può essere applicato come primer prima di stendere il trucco, oppure come siero ultra idratante per concludere la skincare routine e nutrire in profondità la pelle.



Marchina Hair Styling Cofanetto Oro Essenza Minerale

Un prezioso trattamento detox in fiale a base di Magnesio e Zinco per capelli leggeri e luminosi. La presenza di principi attivi minerali stabilizza la cute igenizzandola in profondità allo stesso tempo. La formula astringente riduce la secrezione di sebo, lasciando i capelli ultra voluminosi.



in vendita in esclusiva presso MARCHINA HAIR STYLING a Milano.

Un trattamento viso ultra lusso con infusione d’oro 24k che scivola sulla pelle perfezionandola visibilmente e donandole una dorata radiosità in un istante. La sua formula rivitalizza il derma in profondità e lo perfeziona, migliorandone l’aspetto e la texture dall’interno.









Un cucchiaino di questa polvere di foglia d’oro (trattata per una magrezza di 0,0001 millimetri) trasformerà la vostra crema idratante rendendola preziosa e potenzandone l'effetto. L'oro puro migliora visibilmente l’aspetto della pelle, levigando le rughe, migliorando la circolazione sanguigna localizzata e donando alla pelle un splendore naturale.

Un primer viso impreziosito da foglie d’oro puro 24 carati ultra-brillanti e ultra-riflettenti, sospese in un gel idratante e levigante. L’incarnato è perfezionato e illuminato, la pelle è liscia, flessibile e setosa e pronta per l'applicazione del makeup.



Una preziosa polvere per capelli arricchita da piccole particelle d'oro perfetta per donare alla chioma un effetto incredibilmente scintillante, apportando allo stesso tempo volume extra alle radici. La texture estremamente leggera è formulata specificamente per non appesantire i capelli, che dopo l’applicazione sono voluminosi e scintillanti.



Questo prezioso olio anti-age contiene frammenti di oro 24k dall'effetto profondamente idratante. La sua formula preziosa contrasta i segni del tempo e lascia un leggero bagliore, perfetto per i mesi invernali quando la pelle ha bisogno di essere protetta e illuminata.

Credits Ph: Elisa Costa



Credits Ph: Unsplash