Le maschere viso sono sempre più un must nella beauty routine. Vi spieghiamo perché

Funzionano perché contengono una percentuale di principi attivi superiore alle creme e poi sono veloci e facili da applicare - potete usarle quando siete in casa mentre lavorate al pc, per esempio: è questa la principale ragione del successo delle maschere viso, un trend skincare ancora super hot tra le beauty addicted.

Beauty addicted che sono sempre più esperte e scelgono le maschere viso perché sono pratiche e perché, ormai, il mercato offre mille diverse tipologie in grado di soddisfare tutte le esigenze. Con un attenzione particolare alla texture: in crema, in gel o anche in tessuto per un effetto immediato, ecco dieci proposte che abbiamo selezionato per voi!









In gel, questa maschera viso esfoliante è formulata con una combinazione di acido salicilico, acido citrico e altri acidi naturali. Elimina lo strato di cellule morte accelerando il turn over cellulare per una pelle subito più levigata, uniforme e luminosa.

Quando usarla: per rinnovare la cute a inizio e fine stagione.

Ha una concentrazione elevata di acido ialuronico a basso peso molecolare ultra frazionato, di piccole dimensioni che disseta la pelle con effetto rimpolpante e idratante istantaneo.

Quando usarla: quando si vuole regalare al viso una vera infusione di idratazione e luminosità.



Con carbone vegetale, acido ialuronico, pioppo, tè nero ed estratti bio di mirtillo e ribes nero, questa maschera svolge un'azione astringente liberando i pori dalle impurità e dalle tossine mentre l’acido ialuronico, inserito in formula a diversi pesi molecolari, tonifica e rinvigorisce i tessuti.

Quando usarla: per detossinare la pelle dopo una settimana super stressante.

Elimina le cellule morte e le impurità, assorbe l'eccesso di sebo e rivela un incarnato raggiante di salute. Basta applicarne uno strato spesso e uniforme sulla pelle asciutta e pulita, lasciarla in posa per 30 minuti e rimuoverla solo dopo che sarà completamente asciutta.

Quando usarla: per togliere tutte le impurità.



Agisce come una seconda pelle donando luminosità e rendendo la cute più elastica.

Quando usarla: per un boost d'idratazione dopo una giornata al mare.

In collaborazione con Hasbro, la famosa maschera "antigravità" di GLAMGLOW® diventa ancora più giocosa. Questo trattamento scintillante olografico offre ingredienti mirati come il TEAOXI® Complex of Licorice e Marshmallow Leaf che aiutano a rendere i contorni della pelle più sodi e più definiti.

Quando usarla: durante un week-end con le amiche.

Infusa nel più famoso siero della Maison, rende subito la pelle del viso più liscia e rimpolpata.

Quando usarla: per un immediato effetto lifting.





Calma e idrata la pelle grazie a un estratto di alga, un complesso di principi attivi di Ribes Nero e Girasole e a un estratto del Plancton.



Quando usarla: per idratare il viso con un booster d'energia dopo una giornata in giro per la città.

Arricchita con Clinoptilolite, un minerale di origine vulcanica che svolge una potente azione detossinante e antiossidante, contiene l’olio di Copaiba, dalle proprietà anti-infiammatorie.

Quando usarla: per combattere l'effetto pelle lucida.

Ultra attiva, in soli tre minuti fornisce alla cute disidratata e secca intensa idratazione e nutrimento specifico. Lo speciale tessuto in cotone aderisce alla pelle "sigillandosi" ad essa, permettendo una profonda penetrazione del siero.

Da usare: quando si vuole un vero e proprio trattamento istantaneo intensivo.

Artwork by Elisa Costa