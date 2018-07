Un make up leggermente punk, un indirizzo per chi ha voglia di cambiare testa e tanti profumi: il beauty-case per Londra è un mix

La Swinging London. Ma anche London Calling, il tea time, l’espressione “mind the gap”, la royal family, i London bus e la Union Jack. E si potrebbe andare avanti all’infinito. Quando si pensa a Londra, emergono subito tantissimi riferimenti e il grado di “inglesità” sale alle stelle.



Ma cosa c’è nel beauty case per chi va a Londra? Travel size, perché si sa che lì i controlli non scherzano, uno schermo protettivo viso anti-inquinamento, poco make up ma vagamente d’ispirazione punk e tanti profumi. Perché nel Regno Unito è nata la profumeria maschile, che poi piace anche alle donne. Colpo di testa? Sotto l’indirizzo giusto!

Il colpo di testa da Ena Salon -5, Great Queen Street-



Sede di Davines nel paese, il salone è disposto su quattro piani all’interno di uno storico edificio ed è nato in collaborazione con Ena Salon, storico indirizzo che ha sempre fatto della sostenibilità il suo portabandiera. L’idea? Creare un luogo che fosse sostenibile ma al tempo stesso d’avanguardia, in cui rilassarsi ma, volendo, anche cambiare completamente il proprio look. All’interno di spazi shabby-chic, ci si può abbandonare a tutti i trattamenti Davines, dalla cura del capello, al taglio, colore e styling. Particolare è la luce, naturale grazie alle grandi finestre d’epoca che rilassa la mente.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash