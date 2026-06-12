Preparano la pelle all'esposizione solare e aiutano a contrastare lo stress ossidativo. Dai grandi classici da farmacia alle novità più interessanti, ecco gli integratori solari da conoscere per l'estate 2026

Ogni estate tornano puntuali nelle beauty routine di chi sogna una pelle luminosa, uniforme e pronta ad affrontare le lunghe giornate all'aria aperta. Gli integratori solari non sostituiscono in alcun modo la protezione SPF, ma possono rappresentare un valido supporto grazie alla presenza di vitamine, minerali e ingredienti antiossidanti che aiutano la pelle a difendersi dallo stress ossidativo causato dall'esposizione ai raggi UV.

I migliori integratori solari per l'estate 2026

Da formule storiche amatissime in farmacia a novità virali che spopolano sui social, il mercato offre oggi proposte sempre più mirate, pensate per accompagnare la pelle prima, durante e dopo l'estate. Abbiamo selezionato i migliori integratori solari del 2026: scorrete la gallery e trovate quello più adatto alle vostre esigenze.

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Pensato per accompagnare la pelle prima, durante e dopo l'esposizione solare, questo nuovo integratore solare 2026 punta su una miscela di polipodio, picnogenolo, licopene, luteina, vitamine e minerali ad azione antiossidante. Il formato in bustine gusto frutti di bosco lo rende pratico anche in viaggio.

La proposta fresh del marchio austriaco è un concentrato di ingredienti antiossidanti sviluppato per supportare le difese naturali della pelle contro i fattori ambientali e lo stress ossidativo. Un concentrato di benessere contro inquinamento luminoso, radiazioni solari e luce blu.

L'integratore virale sui social dedicato agli amanti dell'abbronzatura intensa. La formula vegana abbina vitamine e attivi selezionati per sostenere il naturale processo di pigmentazione e aiutare la pelle ad affrontare la stagione estiva. Il formato gummies senza zucchero rende questo integratore solare super desiderabile.

L'alternativa moderna in formato stick orosolubile. Con concentrato di melone ricco in SOD, trans-resveratrolo, vitamine e minerali, è pensato per chi cerca praticità senza rinunciare a un approccio antiossidante completo.

Colorato, pratico e perfettamente in linea con la filosofia wellness del brand. La formula contiene concentrato di melone, rame e ceramosidi per sostenere la normale pigmentazione della pelle e contribuire alla sua elasticità durante l'estate.

Per chi desidera preparare la pelle al sole e prolungare l'abbronzatura. La formula contiene betacarotene, licopene, tirosina, vitamina E, selenio, zinco e collagene idrolizzato, ingredienti scelti per sostenere la pigmentazione e difendere la pelle dai radicali liberi.

Una formula che combina licopene da pomodoro, rame, vitamina E e selenio. Ideale per chi desidera integrare la propria beauty routine estiva con un prodotto facile da reperire e da assumere quotidianamente.

Il nome che per molti è sinonimo stesso di integratore solare. Da anni accompagna le estati italiane grazie a una formula a base di vitamine, minerali e complesso antiossidante pensata per preparare la pelle all'esposizione solare.

L'integratore più amato dai dermatologi. Celebre per la presenza della tecnologia Fernblock+, è spesso scelto da chi cerca un supporto antiossidante avanzato durante i periodi di intensa esposizione solare e per le pelli particolarmente sensibili.

Uno dei grandi classici da farmacia. La formula combina vitamina E, selenio, luteina, olio di borragine, vitamina D e L-tirosina con l'obiettivo di supportare la pelle durante l'esposizione al sole e contrastare lo stress ossidativo causato dai radicali liberi. Un bestseller che continua a essere tra i più consigliati stagione dopo stagione

Credits Ph.: Getty Images

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