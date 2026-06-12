I migliori integratori solari 2026 per preparare la pelle al sole e favorire l'abbronzatura
Ogni estate tornano puntuali nelle beauty routine di chi sogna una pelle luminosa, uniforme e pronta ad affrontare le lunghe giornate all'aria aperta. Gli integratori solari non sostituiscono in alcun modo la protezione SPF, ma possono rappresentare un valido supporto grazie alla presenza di vitamine, minerali e ingredienti antiossidanti che aiutano la pelle a difendersi dallo stress ossidativo causato dall'esposizione ai raggi UV.
I migliori integratori solari per l'estate 2026
Da formule storiche amatissime in farmacia a novità virali che spopolano sui social, il mercato offre oggi proposte sempre più mirate, pensate per accompagnare la pelle prima, durante e dopo l'estate. Abbiamo selezionato i migliori integratori solari del 2026: scorrete la gallery e trovate quello più adatto alle vostre esigenze.
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1. Miamo Skin Defense
Pensato per accompagnare la pelle prima, durante e dopo l'esposizione solare, questo nuovo integratore solare 2026 punta su una miscela di polipodio, picnogenolo, licopene, luteina, vitamine e minerali ad azione antiossidante. Il formato in bustine gusto frutti di bosco lo rende pratico anche in viaggio.
2. Ringana Protect Caps
La proposta fresh del marchio austriaco è un concentrato di ingredienti antiossidanti sviluppato per supportare le difese naturali della pelle contro i fattori ambientali e lo stress ossidativo. Un concentrato di benessere contro inquinamento luminoso, radiazioni solari e luce blu.
3. Bears With Benefits Golden Goddess Tan Vitamin
L'integratore virale sui social dedicato agli amanti dell'abbronzatura intensa. La formula vegana abbina vitamine e attivi selezionati per sostenere il naturale processo di pigmentazione e aiutare la pelle ad affrontare la stagione estiva. Il formato gummies senza zucchero rende questo integratore solare super desiderabile.
4. Korff Sun Secret Antiox Stick Integratore Alimentare
L'alternativa moderna in formato stick orosolubile. Con concentrato di melone ricco in SOD, trans-resveratrolo, vitamine e minerali, è pensato per chi cerca praticità senza rinunciare a un approccio antiossidante completo.
5. Goovi Integratore Solare Get Ready For The Sun
Colorato, pratico e perfettamente in linea con la filosofia wellness del brand. La formula contiene concentrato di melone, rame e ceramosidi per sostenere la normale pigmentazione della pelle e contribuire alla sua elasticità durante l'estate.
6. Rougj integratore alimentare ExtraBronz Caps
Per chi desidera preparare la pelle al sole e prolungare l'abbronzatura. La formula contiene betacarotene, licopene, tirosina, vitamina E, selenio, zinco e collagene idrolizzato, ingredienti scelti per sostenere la pigmentazione e difendere la pelle dai radicali liberi.
7. Swisse Sunshine Abbronzatura Sublime
Una formula che combina licopene da pomodoro, rame, vitamina E e selenio. Ideale per chi desidera integrare la propria beauty routine estiva con un prodotto facile da reperire e da assumere quotidianamente.
8. Carovit Forte Plus
Il nome che per molti è sinonimo stesso di integratore solare. Da anni accompagna le estati italiane grazie a una formula a base di vitamine, minerali e complesso antiossidante pensata per preparare la pelle all'esposizione solare.
9. Heliocare 360 Capsule Integratore per l'abbronzatura
L'integratore più amato dai dermatologi. Celebre per la presenza della tecnologia Fernblock+, è spesso scelto da chi cerca un supporto antiossidante avanzato durante i periodi di intensa esposizione solare e per le pelli particolarmente sensibili.
10. Rilastil Sun System Integratore Alimentare
Uno dei grandi classici da farmacia. La formula combina vitamina E, selenio, luteina, olio di borragine, vitamina D e L-tirosina con l'obiettivo di supportare la pelle durante l'esposizione al sole e contrastare lo stress ossidativo causato dai radicali liberi. Un bestseller che continua a essere tra i più consigliati stagione dopo stagione
Credits Ph.: Getty Images
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