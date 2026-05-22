È una vera e propria missione: abbronzarsi in modo sicuro, bene, e magari più velocemente, è possibile, se si seguono i giusti step su come preparare la pelle al sole

L’estate è più vicina di quanto sembri, e cresce la voglia di sfoggiare una pelle dorata e luminosa nei prossimi mesi. Tuttavia, per ottenere un’abbronzatura uniforme e duratura non basta esporsi al sole senza attenzione. Preparare la pelle nel modo giusto è fondamentale per favorire un colorito più rapido, omogeneo e, soprattutto, sano. Ecco alcuni consigli utili per arrivare pronti al sole e valorizzare al meglio l’abbronzatura.

1. Come preparare la pelle al sole: esfoliate bene

Prima di esporsi al sole, è importante esfoliare la pelle. Eliminare le cellule morte aiuta a ottenere un’abbronzatura più uniforme e intensa. Inoltre, l’esfoliazione stimola la circolazione sanguigna e favorisce la produzione di melanina, il pigmento che dona alla pelle il suo tipico colorito dorato. Si può scegliere uno scrub fai da te, utilizzando ingredienti naturali come zucchero, sale o caffè, oppure optare per prodotti esfolianti specifici per viso e corpo. Per evitare irritazioni, vi consigliamo di esfoliare un paio di giorni prima dell’esposizione al sole.

2. Mantienete la pelle idratata

Una pelle ben idratata è il punto di partenza per un’abbronzatura bella e duratura. Quando è secca, infatti, tende a desquamarsi più facilmente, facendo svanire il colorito in poco tempo. Al contrario, una buona idratazione mantiene la pelle elastica e contribuisce a proteggerla dagli effetti dannosi del sole. Per questo è importante bere acqua a sufficienza durante la giornata, così da idratare la pelle anche dall’interno. Allo stesso tempo, applicare con costanza una crema idratante aiuta a nutrirla in profondità: meglio scegliere prodotti a base di ingredienti naturali come aloe vera o olio di cocco, ideali per mantenerla morbida e luminosa.

3. Non rinunciate agli integratori (e a un'alimentazione ad hoc)

Esistono alcuni integratori che possono favorire la produzione di melanina e migliorare la qualità della pelle durante l'esposizione solare. I carotenoidi, come il betacarotene, che si trovano in alimenti come carote, spinaci e peperoni, sono particolarmente utili per sviluppare un colorito dorato in modo naturale. Prima di assumere qualsiasi integratore, è sempre bene consultare un medico o un nutrizionista. Una dieta ricca di antiossidanti è essenziale per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi solari. Gli alimenti ricchi di vitamina C (come agrumi, fragole e peperoni) e vitamina E (come mandorle, semi di girasole e avocado) aiutano a rafforzare la pelle e a favorire la produzione di collagene, migliorando l'elasticità. Inoltre, gli omega-3, contenuti in pesci grassi, semi di lino e noci, riducono l'infiammazione e aiutano a mantenere la pelle sana durante l'esposizione al sole.

4. Come preparare la pelle al sole: non rinunciate alla protezione solare

Anche se l'obiettivo è abbronzarsi, non si può mai sottovalutare l'importanza della protezione solare. Utilizzare una crema solare adatta al vostro tipo di pelle è fondamentale per evitare scottature e danni a lungo termine. Scegliete una protezione solare con un SPF almeno 30 e applicatela generosamente prima di esporsi al sole. Non dimenticate di riapplicarla ogni due ore, o dopo il bagno. Esporsi al sole senza protezione può causare danni irreparabili alla pelle e aumentare il rischio di invecchiamento precoce.

5. Esponetevi al sole gradualmente

La chiave per una tintarella sana e veloce è esporsi al sole gradualmente. Iniziate con sessioni brevi di 15-20 minuti e aumentate lentamente il tempo di esposizione. È importante evitare di rimanere sotto il sole nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 16), quando i raggi UV sono più intensi e dannosi per la pelle.

6. Come preparare la pelle al sole: non dimenticate il doposole

Anche dopo aver preso il sole, è importante prendersi cura della pelle. Un buon doposole aiuta a mantenere la pelle idratata, lenisce eventuali irritazioni e contribuisce a prolungare l'abbronzatura. Scegliete prodotti con aloe vera, calendula o camomilla, che hanno proprietà lenitive e rinfrescanti. Un buon doposole non solo aiuta a preservare l'abbronzatura, ma mantiene la pelle morbida ed elastica, prevenendo secchezza e irritazioni.

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Credits ph.: Foto di Mikhail Nilov, Andrea Piacquadio, Jill Wellington