Non solo carote e betacarotene: dai pomodori alla frutta estiva, ecco gli alimenti che aiutano la pelle a restare idratata, elastica e pronta per l'estate

Quando si parla di cibi amici dell'abbronzatura, il pensiero corre subito alle carote e al loro famoso betacarotene, siete d'accordo?

Ma la verità è che una pelle luminosa e un'abbronzatura uniforme non dipendono da un solo alimento: anche quello che mettiamo nel piatto può contribuire a preparare la pelle all’esposizione al sole e ad aiutarla a mantenersi più elastica, idratata e dall’aspetto sano.

L’obiettivo non è “abbronzarsi di più” grazie al cibo, ma dare alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno per affrontare al meglio i mesi più caldi.

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Non solo carote: il colore arriva anche dal rosso

Pomodori, anguria, albicocche e peperoni rossi sono tra gli alleati più interessanti dell’estate. Oltre a essere freschi e leggeri, contengono sostanze che aiutano la pelle a difendersi dallo stress causato da sole e caldo.

La buona notizia? Integrarli nella routine quotidiana è semplicissimo: una caprese a pranzo, un’insalata con pomodorini e peperoni, oppure una fetta di anguria come spuntino pomeridiano sono già un ottimo punto di partenza.

Il segreto spesso è nell’idratazione

Bere acqua resta la regola numero uno, ma anche alcuni alimenti possono contribuire all’idratazione quotidiana. Cetrioli, melone, pesche e zucchine sono ricchi di acqua e perfetti per le giornate più calde.

In pratica? Più spazio a insalate fresche, centrifugati, macedonie e piatti semplici che aiutano a reintegrare i liquidi persi con il caldo e le giornate trascorse all’aperto.

Cibi amici dell'abbronzatura : la pelle ama anche i grassi buoni

Se la pelle è secca e disidratata, anche l’abbronzatura può apparire meno uniforme e durare meno nel tempo. Per questo motivo è importante non demonizzare i grassi, soprattutto quelli “buoni”.

Avocado, frutta secca, semi e olio extravergine d’oliva sono fonti di vitamina E e acidi grassi insaturi, nutrienti che aiutano a mantenere la pelle nutrita e contribuiscono al suo aspetto elastico e luminoso.

Anche i semi, come quelli di chia, lino e zucca, possono essere un piccolo alleato quotidiano perché apportano grassi buoni e minerali. Aggiungerli allo yogurt, alle insalate o alle bowl estive è un modo semplice per inserirli nell’alimentazione.

Il ruolo delle vitamine "amiche della pelle"

Tra i cibi amici dell'abbronzatura ci sono proprio loro grazie alla presenza di vitamina C: agrumi, kiwi, frutti di bosco e verdure a foglia verde che portano in tavola vitamine preziose per la salute della pelle e per la produzione di collagene, la proteina che contribuisce a mantenerla tonica e compatta.

Non servono integratori o preparazioni complicate: una spremuta a colazione, qualche frutto nello yogurt o una porzione di verdure verdi a cena sono abitudini semplici che possono entrare facilmente nella routine quotidiana.

L’abbronzatura si costruisce anche a tavola

Il vero segreto non è puntare su un singolo alimento, ma creare un mix di colori nel piatto: arancione per il betacarotene, rosso per il licopene, verde per luteina (potente antiossidante naturale) e vitamine, più grassi buoni per completare l’equilibrio.

Insomma, se le carote restano le regine della tintarella, il vero segreto è pensare all’abbronzatura come al risultato di tante piccole abitudini quotidiane. E alcune iniziano proprio dal frigorifero.