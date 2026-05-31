Gel acquosi, protezione invisibile e formule intelligenti ridefiniscono la routine della bella stagione. Ecco come gestire al meglio la skincare estiva

Con l’arrivo dell’estate la pelle entra in una fase di trasformazione come risposta della barriera cutanea agli stress ambientali: aumento della temperatura, radiazione ultravioletta e sudorazione modificano la funzione dello strato corneo e la perdita d’acqua transepidermica, un indicatore chiave della salute della pelle.

Skincare estiva: un approccio diverso alla cura della pelle

Per “difendersi” la pelle ha bisogno di un approccio diverso alla cura. Ecco perché parliamo di skincare estiva: la nostra cute si adatta ai cambiamenti stagionali e ogni step della routine, di conseguenza, cambia. Per esempio, la detersione diventa più delicata perché, come dimostrano studi scientifici, detergenti aggressivi possono alterare il film idrolipidico e aumentare la sensibilità cutanea, mentre formule a pH fisiologico e tensioattivi più blandi preservano meglio la funzione barriera, mantenendo la pelle pulita senza indebolirla.

Idratazione, uno step sempre più importante

L’idratazione segue la stessa logica. Ingredienti come glicerina e umettanti mostrano un miglioramento significativo dell’idratazione dello strato corneo e della capacità della pelle di trattenere acqua senza compromettere la sua traspirazione naturale. È una idratazione, quella fatta con ingredienti ad hoc, che sostiene la pelle nei momenti di maggiore esposizione al caldo, quando la perdita d’acqua può aumentare rapidamente.

Al centro della skincare estiva c'è la protezione solare

La protezione solare rappresenta ovviamente il cuore della routine estiva. Ormai sappiamo tutti l’esposizione ai raggi UV è una delle principali cause di danno cellulare e fotoinvecchiamento cutaneo e che l’alleato migliore per difendere la cute è rappresentato dai filtri solari, quindi dalle creme solari, che vanno riapplicate più volte perché sudore e calore possono compromettere l’efficacia della protezione. E non ci sono scuse, perché le nuove formulazioni hanno texture leggere e sono facili da applicare, oltre che essere tarate su diversi tipi di pelle. E, allora, ecco alcune proposte fra le quali scegliere il mix migliore per la vostra skincare estiva super fresh!

Skincare estiva: i prodotti consigliati

Leggero ma efficace, avvolge la pelle in un velo di idratazione immediata, lasciandola respirare e donando un finish naturale e luminoso.

Rimpolpa immediatamente la pelle e rinforza la barriera cutanea per un’idratazione duratura. Dopo quattro settimane, le rughette di disidratazione appaiono ridotte e la pelle è più luminosa.

Deterge il viso, rimuovendo le impurità. Ideale anche per occhi sensibili e portatori di lenti a contatto.

Formula con due acidi ialuronici, polisaccaride biotecnologico e complesso NCEF, idrata in profondità, protegge la barriera cutanea e favorisce rigenerazione e luminosità.

Trattamento skincare-first, unisce idratazione profonda, supporto alla barriera cutanea e difesa dagli stress ambientali in un unico semplice gesto.

Trattamento rinfrescante per viso e contorno occhi, è pensato per ridurre gonfiori e segni di stanchezza con un immediato effetto “ice skincare”.

Crema viso idratante e lenitiva, aiuta a prevenire i segni di invecchiamento e a contrastare la comparsa di arrossamenti.

Detergente delicato per l’uso quotidiano, è arricchito con estratti vegetali dalle proprietà lenitive. Rimuove agevolmente il trucco e si risciacqua con facilità.

Ideale per la pelle mista o grassa, questa crema idratante è formulata con un'alternativa ai BHA che affina i pori e rimuove le cellule morte, rivelando un incarnato trasparente e levigato.

Trattamento globale anti-età, è arricchito da innovativi filtri invisibili che offrono una protezione ad ampio spettro per viso, contorno occhi, collo e décolleté.

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