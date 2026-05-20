Acido ialuronico addio? Assolutamente no. Ecco gli ingredienti che ne affiancano e amplificano la funzione per una pelle più idratata ed elastica

Per anni l’acido ialuronico ha occupato una posizione di primo piano nella cosmetica, diventando il riferimento principale per chi cerca prodotti in grado di migliorare elasticità, comfort e aspetto della pelle. La sua efficacia? Dipende dal peso molecolare, come racconta la cosmetologa AIDECO Benedetta Basso: “Ad alto peso forma un film protettivo in superficie che riduce la perdita d'acqua transepidermica (TEWL), mentre a medio peso molecolare crea riserve idriche nello strato corneo e migliora elasticità e morbidezza cutanea. Infine, l’acido ialuronico a basso peso può penetrare più in profondità e, come dimostrato da alcuni studi, aiuta a stimolare la fibroblasti, con conseguente maggior produzione di fibre collagene ed elastina”.

Acido ialuronico ed altri ingredienti da conoscere

Chiaro perché ancora oggi è un ingrediente amatissimo? Tuttavia, negli ultimi anni la ricerca formulativa ha progressivamente ampliato lo sguardo, mostrando come il mantenimento dell’idratazione cutanea non dipenda da una singola molecola, ma da un insieme di strategie complementari. In sostanza, oltre all’acido ialuronico, esistono altri ingredienti altrettanto efficaci, ognuno ovviamente con meccanismi d'azione diversi per cui più di attivi che “sostituiscono” è necessario parlare di funzionalità parallele perché, come sottolinea Basso, il valore degli ingredienti risiede nella loro capacità di agire su livelli diversi della barriera cutanea, senza necessariamente replicare l’azione dell’acido ialuronico. Ma quali sono questi attivi? Scopriamoli insieme con l’aiuto dell’esperta.

La glicerina

Questo ingrediente è uno degli umettanti più utilizzati in assoluto. La sua efficacia è legata alla capacità di attrarre e trattenere acqua nello strato corneo, contribuendo a migliorare morbidezza e funzione barriera con un’elevata tollerabilità cutanea.

L’urea

L’urea rappresenta un attivo particolarmente versatile: a basse concentrazioni svolge un’azione idratante profonda, mentre a dosaggi più elevati interviene anche sulla desquamazione superficiale, favorendo una texture cutanea più uniforme.

Il sodio PCA

Presente naturalmente nel Fattore Naturale di Idratazione (NMF – Natural Moisturizing Factor) della pelle, è un umettante ad azione rapida con caratteristiche simili all'acido ialuronico a basso peso molecolare. Penetra facilmente nello strato corneo, trattiene l'acqua e dona morbidezza immediata alla pelle. È particolarmente indicato per pelli secche e sensibili.

Il beta-glucano

Derivato dall'avena o dal lievito, agisce prevalentemente in superficie, come l’acido ialuronico ad alto peso molecolare, formando un leggero film che riduce la perdita d'acqua trans-epidermica (TEWL). Svolge anche un’azione lenitiva, preziosa per pelli reattive o sensibili.

Il poliglutammato di sodio

Prodotto per fermentazione attraverso processi biotecnologici, è considerato uno degli umettanti più potenti. Attira le molecole d’acqua e crea contemporaneamente un sottile film che limita la perdita idrica transepidermica, mantenendo la cute idratata e quindi più elastica. Le rughe superficiali si attenuano e l'incarnato risulta più luminoso.

L’inulina

Polisaccaride estratto dalla cicoria o dal topinambur, poiché è un prebiotico, oltre a idratare aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota cutaneo, supportando la barriera naturale della pelle.

L'ectoina

Si tratta di una molecola che viene prodotta da batteri estremofili, ovvero che vivono in condizioni estreme come un’altissima salinità o temperature elevate. La sua proprietà distintiva è la capacità di organizzare uno scudo di molecole di acqua stabile attorno alle strutture biologiche, come proteine e membrane - un meccanismo noto come preferential exclusion - proteggendole da stress fisici, osmotici e ossidativi. L’ectoina non solo attira a sé molecole di acqua, ma le trattiene e in cosmetologia questo si traduce in un ingrediente funzionale con azione idratante, barriera-protettiva e lenitiva.

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