Il momento ideale per applicare prodotti decongestionanti e anticellulite? Dopo lo sport! Provare per credere.

Lo sport fa bene. E la costanza è fondamentale. Quante volte ce lo siamo sentite ripetere? E questi sono anche i due segreti per combattere la cellulite.

La combo ideale? Sport + un prodotto anticellulite. Ma come sceglierli?

Riguardo all’attività fisica, l’importante è optare per quella che stimola la circolazione sanguigna ma senza esagerare.

Al massimo 60 minuti di allenamento, tre volte alla settimana con frequenze cardiache moderate sono l’ideale affinché i tessuti consumino la giusta quantità di ossigeno.

Gli sport più indicati? Corsa e camminata veloce, vale anche la Nordic Walking, aerobica e Hydrobike, nuoto o kickboxing.



Riguardo invece ai prodotti giusti, ve ne consigliamo 18 da applicare post sessione sportiva spiegandovi perché.

Crema Corpo Rassodante Anti-Cellulite, SkinLabo

Ad azione intensiva, è un’emulsione che stimola ulteriormente la circolazione, già attivata con l’attività sportiva, drena l’eccesso di liquidi e svolge un’azione mirata contro i cuscinetti. Inoltre aiuta a mantenere compatta e soda la pelle.

Body Serum Rose Pepper, Apivita

Non un semplice olio per il corpo, questo siero svolge un’azione di termogenesi che stimola lo scioglimento dei grassi, migliorando l’elasticità e la compattezza della pelle, agendo sul microcircolo grazie al pepe rosa e nero e a 12 oli essenziali.

Integratore Dream&Slim, La Farmacia delle Erbe

A base di tè e caffè verde, carciofo e russo, questo integratore aiuta a rinforzare l’azione sulla circolazione iniziata dallo sport e rafforza l’azione drenante.

Tonico per le Gambe, Dr. Hauschka

Defaticante e rinfrescante, questo trattamento dona sollievo alle gambe provate dall’attività fisica e svolge un’azione drenante così da sgonfiare le estremità donando un immediato effetto di leggerezza. È adatto anche per essere applicato sulle braccia, sempre dopo lo sport.

Rimodellante Tonificante Total Body Spray, Somatoline Cosmetic

Pensato per essere applicato dopo lo sport, la texture in latte si assorbe velocemente e aiuta a far lavorare il microcircolo già sollecitato e a tonificare i tessuti, oltre a rimodellare la figura.

Replenishing Body Cream, Shiseido

Altamente performante, questa crema corpo rassoda e tonifica la pelle, oltre a migliorarne l’elasticità e a minimizzare la visibilità della cellulite perché agisce sui contorni così da renderli più compatti e definiti.

Crema Gambe Rinfrescante e Tonificante, Maison Bio

A base di aloe vera, arnica e ippocastano, questa crema svolge la doppia funzione di defaticare e alleviare la stanchezza dalle gambe oltre a mantenerle toniche e più leggere.

Leg and Vein Spray Cooling, Susanne Kaufmann

Il mix di ingredienti agisce sulla stanchezza e l’elasticità: all’interno infatti l’estratto di ippocastano rinforza il flusso venoso mentre gli attivi naturali rinfrescano e rinvigoriscono mantenendo la pelle più compatta e tonica. È adatto anche per i piedi stanchi.

Formula Specifica Drenante e Snellente, Fordren Cosmetics

Dall’effetto freddo, aiuta a ridurre il gonfiore delle gambe, a drenare i liquidi in eccesso, a stimolare la ritenzione idrica e a rimodellare, oltre a snellire donando una sensazione di leggerezza.

Concentré Minceur, Caudalie

Ultra concentrato, questo olio è adatto per tutte le zone difficili come cosce, fianchi e glutei e aiuta a drenare e tonificare grazie ai 6 oli essenziali contenuti. Si applica con movimenti circolari dal basso verso l’alto ed è adatto sia dopo lo sport che dopo la doccia.

Body Active Cream, Comfort Zone

Aiuta a prolungare i benefici dell’attività sportiva, rigenerando la pelle, tonificandola e svolgendo un’azione antiossidante. Inoltre rimodella la figura e contrasta i radicali liberi prodotti dall’attività sportiva.

Cannabis e Menta 40 Body, LaboratoriHur

Doppia azione energetica e defaticante per questo olio a base di canapa e menta che aiuta a donare leggerezza e un senso di freschezza. All’interno la cannabis agisce sulle contratture, la menta defatica mentre l’ortica stimola il microcircolo.

Essential Shock Intense Cryo-Gel, Natura Bissé

Agisce in due maniere: l’effetto freddo aiuta a rinfrescare e decongestionare le gambe, soprattutto quelle stanche e affaticate dopo lo sport, mentre gli ingredienti tonificano, snelliscono, rassodano e svolgono un’azione anticellulite.

Crema Corpo Antigravità Effetto Lifting Raxodo, Gerard’s

Rassodante, aiuta a ritonificare il rilassamento cutaneo ed è pensato per i glutei, le cosce, l’addome e le braccia.

Gel Anticelulite Tonificante, Alma K

Tonificante e liftante, ma anche idratante grazie all’olio d’oliva e al burro di karitè, la texture in gel aiuta a rinfrescare le gambe provate dall’attività sportiva.

Body Fit, Clarins

All’interno 7 estratti di piante che colpiscono e “allenano” i 3 tipi di adiposità responsabili dello stoccaggio e del bruciare i grassi mantenendo però il tessuto elastico. Così facendo la pelle appare compatta ma la silhouette più definita e rimodellata.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash