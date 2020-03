In occasione dell'International Women's Day, fatevi un regalo beauty lussuoso e d'eccezione. Scoprite la selezione di Grazia.it

L'8 marzo si festeggia l'International Women's Day e, lungi da essere una ricorrenza convenzionale, è un'importante occasione per riflettere su quanto le donne abbiano dovuto lottare per vedersi riconosciuti, lentamente e faticosamente, alcuni diritti fondamentali. E in questa giornata dovremmo tutte riflettere su quanta strada ancora c'è da fare per raggiungere l'equità e colmare, per esempio, l'assenza femminile nei luoghi di potere.

Ciò non toglie che la riflessione possa essere accompagnata da piccoli momenti in cui possiamo finalmente concedere a noi stesse un riconoscimento, per quello che siamo e quello che siamo riuscite a fare. Come farsi - rigorosamente da sole - un regalo beauty. Scoprite la nostra selezione.

Un rituale di bellezza da concedersi ogni sera dopo il bagno, per nutrire e profumare la pelle avvolgendola in una coccola sensoriale.

Un phon professionale ad alta tecnolgia - molto stylish - che rivoluzionerà la vostra hair routine, riducendo i tempi di asciugatura e regalandovi una piega lucida e voluminosa.

Il nuovo trattamento che migliora l'aspetto della vostra pelle, con un'azione illuminante e schiarente su macchie e imperfezioni. Protegge e preserva inoltre le difese della pelle dall'aggressione degli agenti esterni.

Cosa c'è di meglio che festeggiarsi con un nuovo profumo? Come questo bouquet floreale, in armonia con la primavera in sboccio.

Una limited edition di tonalità passepartout per il trucco di tutti i giorni, nelle tonalità naturali più sofisticate.

Una maschera notte dalla fresca texture in gel a base di vitamine per rigenerare la pelle durante il riposo notturno, per svegliarsi al mattino con una pelle elastica e luminosa.

Mimosa? Sì, grazie ma in versione eau de parfum. Un bouquet raffinato creato dal maestro Dominique Ropion con un'irresistibile aura rétro.

Niente ci fa sentire bene più di un rossetto. Da scegliere ovviamente rosso e in un packaging gioiello da collezione.

Una nuova collezione completa di prodotti per il corpo all'insegna della sostenibilità nelle fragranze più amate del marchio.

Una fragranza ispirata all'arte giapponese del kintsugi, la tecnica di riparazione della ceramica con l'utilizzo di una lacca arricchita da metalli preziosi, come l'oro. Un inno alla resilienza dal cuore profumato di rosa e magnolia.

Credits Ph.: Unsplash