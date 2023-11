A Natale anche il "pensierino" beauty può farci fare bella figura. Ecco una selezione di regali di Natale low cost (sono tutti entro i 30 euro) ma bellissimi e originali!

Avete voglia di fare un bel dono alle vostre persone del cuore ma non potete - o non volete - spendere troppo? Affidatevi ai regali di Natale low cost!

Che si tratti di amiche, fidanzate, sorelle, mamme, zie o colleghe (o la loro controparte maschile o non binaria), il segreto è fissare degli obiettivi di budget e pensare a doni che possano davvero farle e farli felici. In questo modo la spesa sarà minima, mentre la soddisfazione sarà pazzesca!

I regali di Natale economici beauty elevano i "pensierini di Natale" a must, fonte inesauribile di idee regalo abbordabili, originali e soprattutto, utili.

I migliori regali di Natale beauty sotto i 30 euro

Ecco dunque per voi una selezione di regali di Natale low cost ma d'effetto, tutti sotto i trenta euro, pensati per fare la felicità delle o dei beauty addicted.

Dalle creme in edizione limitata ai set di make up più esclusivi, passando per profumi speciali, piastre per capelli e accessori per la beauty care, qui di seguito troverete sicuramente delle ottime alternative.

Tra i brand must da regalare a Natale "spendendo poco" troviamo Tiger e Bottega Verde, ma anche Mac Cosmetics, Estée Lauder, Charlotte Tilbury, Lush, L'Erbolario, Bellissima Italia e molti altri, a dimostrazione del fatto che anche con un budget ridotto si possono fare bellissimi regali!

Continuate a leggere e lasciatevi ispirare, categoria dopo categoria: i "pensierini di Natale" sono super cool!

Regali di Natale low cost sotto i 30 euro: le idee make-up

Must tra regali di Natale low cost, i prodotti di make up sono imprescindibili! Con la nostra selezione troverete il meglio del momento - dei migliori brand di trucco - on a budget, con particolare attenzione per i set regalo in edizione limitata.

1. Tarte Festive favorites on-the-go travel set - prezzo 30 euro

Un delizioso set trucco da viaggio che include ombretti in colori nude, un rossetto rimpolpante color carne e un mascara nero extra volume.

2. Espressoh. Glassy Cheeks, Glossy Lips - prezzo 30 euro

Una latta riutilizzabile a piacimento contiene due prodotti must del marchio italiano: un blush in gel trasparente che si adatta naturalmente al colore della pelle e un gloss effetto cristallo per labbra festive da baciare.

3. L'Oréal Paris Color Eiche Lipstick 357 Red Carpet Esclusiva Amazon - prezzo 9,99 euro

A Natale cosa c'è di meglio di un bel rossetto rosso? Il marchio parigino lo sa bene e per le Feste propone un ricco lipstick rosso in edizione limitata. Un'idea regalo low cost sempre vincente.

4. Too Faced Lip Injection Maximum Plump Ornament - prezzo 19,90 euro

Il gloss rimpolpante più amato diventa un divertente ornamento per l'albero di Natale. In formato da borsetta è contenuto all'interno di una piccola box a tema festivo. Attenzione, pizzica ma funziona alla perfezione, per baci piccanti sotto al vischio.

Un piccolo e grazioso kit per la bellezza dello sguardo. Al suo interno il nuovo mascara del marchio di San Francisco insieme all'iconico fissante per sopracciglia. Minima spesa, massima resa.

6. Natasha Denona Baby Bronze Palette di Ombretti - costo 27 euro

Un must per chi ama gli ombretti professionali di qualità, questa piccola palette dai colori caldi e vibranti è perfetta da portare in borsetta per i touch-up e naturalmente, in viaggio.

7. Charlotte Tilbury Iconic Mini Lip Trio - costo 30 euro

I rossetti Charlotte Tiblury sono leggendari. Eccoli dunque in formato mignon per fare la felicità di tutte e tutti i lipstick lovers. All'interno della confezione regalo troviamo 3 nuance irrinunciabili: Pillow Talk Medium, un rosa bacca intenso, Walk of No Shame, un rosso frutti di bosco e Stoned Rose, un elegante rosa corallo.

8. Collistar Cofanetto Look Impeccabile - prezzo 29,50 euro

Il regalo giusto per chi ama provare formule trucco innovative. Ecco il cofanetto con pochette, matita occhi nera e Impeccabile Mascara, il primo mascara totalmente riciclabile del marchio milanese. Dalla formula clean, questo prodotto vanta il 90% di ingredienti di origine naturale che offrono un effetto trattamento efficace, per ciglia più belle nel tempo, utilizzo dopo utilizzo.

9. Mac Cosmetics Winter Kiss Mini Lip Duo - prezzo 19,50 euro

La persona che amate adora i prodotti da trucco professionali? Non perdete l'occasione di regalarle questo kit colore per le labbra, che include Bronx, un rossetto nude glam e il mitico Lipglass, il gloss trasparente più amato e versatile al mondo!

10. Mulac Cosmetics Fill & Care Duo - prezzo 21.90 euro

Per un nude look da sogno senza sforzo il marchio italiano propone un set regalo imperdibile con balm color caramello e matita labbra in tono.

Sopracciglia on point con il set viaggio che contiene tutto il necessario per arcate ben scolpite e definite a lungo. All'interno della box un pennello da applicazione, un mascara specifico e la leggendaria cera Brow Freeze per creare sopracciglia "soap brows".

Regali di Natale low cost sotto i 30 euro: skincare

Cosa c'è di meglio che "donare bellezza"? Ecco una selezione di prodotti - e set - must per creare una skincare routine su misura. Creme, maschere e tool adatti al massaggio viso perfetti per creare beauty moments indimenticabili nel periodo delle Feste.

1. Eterea Cosmesi Naturale Lux Hydra Radiant Eye Mask - prezzo 26 euro

Per un contorno occhi rigenerato e uno sguardo più fresco, il marchio italiano propone una maschera per il contorno occhi perfetta come regalo di Natale. Un trattamento idratante, liftante e illuminante formulato con ingredienti naturali, biopolimeri idrolizzati e acido Ialuronico a diverso peso molecolare.

2. Erborian The Daily Skin Boost Kit - prezzo 25 euro

Un imperdibile duo per una pelle sana e naturalmente radiosa. Questa confezione regalo include il meglio del marchio coreano: la crema idratante lenitiva a base di centella asiatica e la famosa CC Cream effetto "baby skin". Nota: per un regalo ancora più personalizzato è possibile scegliere la tonalità di CC Cream.

3. Sephora Collection The Future is Yours Kit benessere istantaneo - prezzo 25,99 euro

Un'idea regalo beauty low cost all'insegna del benessere con la box firmata Sephora Collection. All'interno della scenografica confezione (che ci risparmia la fatica di incartare i doni!) troviamo due massaggiatori per il viso e tre stelline effervescenti per bagni a tutto relax durante le Feste.

4. Drunk Elephant Set Regalo Mates for Life - costo 25 euro

Detergente viso e crema idratante in formato viaggio, un duo imprescindibile per poter testare la qualità della skincare firmata Drunk Elephant e innamorarsene a Natale!

5. Nuxe Cofanetto Gli Iconici - prezzo 27,90 euro

L'amato olio Nuxe insieme al balsamo idratante per le labbra a base di miele e alla crema multiuoso Creme Fraiche per un cofanetto regalo budget friendly ideale per le persone amanti della skincare di qualità.

6. Estée Lauder DayWear Eye Cooling Anti-Oxidant Moisture Gel-Creme Set - prezzo 29 euro

Volete regalare skincare di lusso e fare un figurone senza spendere una fortuna? Questo cofanetto regalo è quello che ci vuole! Al suo interno mini taglie di tre prodotti d'eccellenza del marchio americano, il siero Advanced Night Repair, la crema viso DayWear e la crema contorno occhi DayWear Eye.

7. Helan Baci Canditi Cofanetto Labbra Fragranza Panettone - prezzo 13,50 euro

Un meraviglioso set regalo al profumo di panettone che include una maschera scrub levigante e un balsamo rimpolpante. Il regalo giusto per golose e golose fan dei dolci natalizi!

8. The Ordinary Set Skinimalism - prezzo 21 euro

Un trio di prodotti must - dal prezzo super accessibile - che si prendono cura della pelle grazie alla filosofia dello "skinminimalism". La box propone Soluzione alla caffeina 5% + EGCG, con contrasta l'aspetto di borse e occhiaie, Acido ialuronico 2% + B5, che idrata a lungo e leviga la pelle e un flacone di Olio di Rosa Mosqueta 100% Biologico spremuto a freddo, ideale per idratare e contrastare i segni del tempo.

9. Origins Love and Mask set - prezzo 28 euro

Tre delle più amate - ed efficaci - maschere viso del marchio in una elegante confezione regalo. Una libera i pori dalle impurità, una leviga la pelle, mentre la terza idrata in maniera intensiva. Da regalare o regalarsi assolutamente.

10. Flying Tiger Palline massaggianti rinfrescanti per il viso - prezzo 10 euro

I mitici "pensierini di Natale Tiger" sono un must delle Feste, perché consentono di fare belle figura regalando prodotti utili, sfiziosi ed economici, proprio come questo duo di palline massaggianti rifrescanti per il viso. In plastica rosa con glitter, sono perfette per decongestionare il viso e rivelare una pelle più rosea e turgida.

Regali di Natale low cost sotto i 30 euro: i profumi

Regalare profumi a Natale è un grande classico. Ecco come abbracciare la tradizione con una selezione di fragranze per lui, per lei e unisex tutte da scoprire dal prezzo decisamente abbordabile. Full size, discovery set e mini taglie da viaggio imperdibili. Siete pronte e pronti e fare felici le persone speciali della vostra vita con i migliori regali profumati sotto i 30 euro?

1. L'Erbolario Confezione regalo Viaggio Alba in Asia - prezzo 20,80 euro

Alba in Asia è un profumo pulito e cristallino che prometti momenti di pace e serenità. Per questo Natale il marchio lodigiano propone questa novità profumata in un set regalo imperdibile, composto dalla fragranza in texture gel roll-on e da un sapone profumato.

2. Caudalie Trio Profumato Thé des Vignes - prezzo 27,50 euro

Un cofanetto profumato imperdibile, che propone il celebre profumo Caudalie in abbinamento a un gel doccia e a una crema riparatrice mani e unghie nella medesima fragranza. Super!

3. Gucci Flora Gorgeous Magnolia EDP Formato viaggio - prezzo 27 euro

Un profumo floreale da sogno contenuto all'interno di un bellissimo flacone in formato travel. L'idea regalo giusta per le persone che amano provare ogni giorno una nuova fragranza e perché no, portarla sempre con sé.

4. Yves Rocher Cofanetto Regalo Profumo Cuir De Nuit - prezzo 27,95 euro

Un soffio morbido di vaniglia e cacao per questo profumo di grande classe, must del marchio francese. La confezione include la fragranza in formato spray e solida, da borsetta. Per fare un figurone senza spendere "troppo".

5. Jo Malone London Cologne Intense Discovery Collection - prezzo 26 euro

Volete regalare alla vostra persona del cuore un'esperienza sensoriale raffinata? Questo Natale donatele il discovery set delle Cologne Intense signature del marchio londinese. Il dettaglio in più: con l'acquisto del kit si ottiene un codice per riscattare il valore speso con l'acquisto di una fragranza da 50 o 100 ml.

6. Bottega Verde Cofanetto Body Mist Allegro Natale - prezzo 24,99 euro

L'idea regalo definitiva per le e gli amanti dei profumi gourmand, dalle note dolci e golose. Questo cofanetto include un doccia schiuma e un'acqua profumata per il corpo dall'irresistibile profumo di arancia candita, cioccolato, caramello e spezie. In aggiunta, la confezione include un simpatico accessorio per la casa a tema Natalizio.

7. Sol de Janeiro Cheirosa Travel Perfume Set - prezzo 29,95 euro

Un'esclusiva Douglas che propone ben quattro delle famose acque profumate corpo e capelli del marchio brasiliano in formato travel friendly. Un formato vantaggioso per i viaggi, per i ritocchi durante la giornata e per poter sperimentare layering olfattivi su misura. Da Douglas.

8. Avon Calendario dell'Avvento Fragranze Conto alla rovescia per il Capodanno - prezzo 29,99 euro

La vostra persona preferita ama i profumi? Ecco un'idea regalo semplicemente irresistibile! Il Calendario dell'Avvento Beauty 2023 da scartare da Natale a Capodanno per provare, giorno dopo giorno, il meglio delle fragranze Avon!

9. Rudy Profumi Sapone Delicato Mani e Viso N°715 Domina - prezzo 10,90 euro

Non un profumo in senso stretto ma una vera e propria esperienza sensoriale. Il nuovo sapone Domina di Rudy Profumi ha un pack ricercato, una formula delicata rispettosa della e pelle e, soprattutto, una fragranza sensuale che vanta note di testa di prugna e bergamotto, di cuore di muschio e rosa nera poste su un fondo di vaniglia. "Effetto wow" garantito e prezzo abbordabile.

10. BioNike Cofanetto Idea Regalo So Pure Incanto d'Armonia - prezzo 27,94 euro

Morbide note di vaniglia e iris si posano sulla pelle con questa idea regalo low cost che include profumo e doccia schiuma. Una coccola irrinunciabile per le Feste!

Regali di Natale low cost sotto i 30 euro: i prodotti per il corpo

Le persone che amate impazziscono per creme profumate, accessori all'ultimo grido ed edizioni limitate da collezione? Con la nostra selezione di regali beauty economici potrete andare a colpo sicuro. Provare per credere!

1. Clarins Le Petit Prince Crema Giovinezza Mani - prezzo 12 euro

Nutriente, levigante e lenitiva, questa crema mani idratante in edizione limitata celebra l'80° anniversario de Il Piccolo Principe, una storia tanto dolce quanto ricca di significato. Prezzo piccolo per un dono di bellezza che viene dal cuore!

2. Mediterranea Cofanetto Mandarino Speziato - prezzo 25,30 euro

Formula biologica per questo trio di prodotti a tema natalizio contenuti all'interno di un'elegante confezione regalo. Doccia crema, crema corpo e crema mani dal delizioso profumi di agrumi, vaniglia e spezie.

3. Estrid Rasoio Aurora - prezzo 16,90 euro

L'imperdibile rasoio Estrid viene proposto per le Feste 2023 in una scintillante edizione limitata caratterizzata da un manico scintillante viola, verde e blu che ricorda i bagliori dell'aurora boreale. Super!

4. Lush Confezione Regalo Little Snow Fairy - prezzo 16,50 euro

Un trionfo di zucchero filato per chi sogna un pink Christmas con la confezione regalo del marchio britannico. Il coloratissimo pacchetto custodisce uno shower gel e una bomba da bagno profumatissimi. Must delle Feste!

5. Nivea Crema edizione limitata Natale 2023 - Prezzo 1,79

Nivea celebra le Feste con una serie di latte decorate che celebrano la bellezza della condivisione. Un regalo vincente, dal prezzo super affordable.

6. Pixi Beauty Rose Body Travel Kit - prezzo 24 euro

Un set di bellezza per il corpo a base di rosa - dal profumo divino - che include detergente, scrub e balsamo idratante. Tutti nel formato da 30 ml, sono perfetti per i week end fuori.

7. Geldis Choco Love Pack - prezzo 21,90 euro

Chi ha detto che l'igiene dentale deve essere necessariamente noiosa? Con questo set di bellezza per denti e bocca al gusto di cioccolato, la routine di cura diventa un gioco! Questo kit contiene collutorio, filo interdentale espandibile, dentifricio sbiancante e remineralizzante e Bellissimo, lo spazzolino ultra soft.

8. Fenty Skin Cherry Dub Duo - prezzo 27 euro

Una coppia di esfolianti viso e corpo a base di - golosi - estratti di ciliegia. Questi prodotti regalano una pelle liscia e perfezionata senza sforzo. In più, la confezione regalo è super cool!

9. Rituals The Ritual of Mehr Set Regalo Bath & Body - prezzo 25,90 euro

Desiderate donare un momento di totale relax alle vostre persone care? Ecco l'idea giusta! Un set extra profumato che include doccia schiuma, olio detergente, idratante e candela profumata nella fragranza The Ritual of Mehr, con arancio dolce e legno di cedro.

10. Antos Burro Brulè - prezzo 13,90 euro

Una speciale crema idratante spray effetto mis, dall'invitante fragranza a base di arancia, cannella e chiodi di garofano, perfetta per il periodo delle Feste e l'inverno. Extra fluida, si usa su corpo e mani per regalare momenti cocoon assicurati.

Regali di Natale low cost sotto i 30 euro: i prodotti per capelli

Poteva forse mancare una selezione di regali di Natale low cost dedicati alla bellezza e alla cura dei capelli? In questa lista troverete prodotti professionali per la chioma e idee super smart per una messa in piega like-a-pro, tutte rigorosamente sotto i 30 euro di spesa.

1. Bellissima Italia Piastra con rivestimento in ceramica Mini BM 200 - prezzo 27,99 euro

La più piccola delle piastre per capelli Bellissima è ideale per chi ha i capelli corti, vuole creare styling super precisi o mettere in piega la frangia senza sforzo. Ideale anche per i viaggi, ha un rapido riscaldamento e una temperatura di 200 gradi.

2. Diego Dalla Palma Milano Amico Frizz Kit - prezzo 21,90 euro

L'idea regalo perfetta per dire addio ai capelli secchi e "frizzanti": ecco il duo di shampoo e maschera anti-crespo con estratti di fiori di zafferano, per una chioma più liscia, morbida, corposa e disciplinata.

3. Invisibobble Heatless Curling Set - prezzo 15 euro

Un vero e proprio life saver per capelli in piega senza sforzo, perfetto per chi è sempre di corsa ma desidera avere bellissimi capelli mossi. Questo set per creare onde morbide senza calore include due elastici Sprunchie Slim e un arricciacapelli a freddo. Da Adi Hair Shop.

4. Teaology The Miracle of Tea for Strong & Glowing Hair - prezzo 9,90 euro

Un trio essenziale per la bellezza della chioma che include shampoo, maschera e siero a base di tè matcha, proteine e acido ialuronico. Questo set regalo rappresenta un'ottima idea regalo e consente di scoprire tutti i benefici della nuova linea del marchio. Adatti a tutti i tipi di capelli, li riparano e rinforzano.

5. BrushArt Gift for You Hair set - prezzo 10,80 euro

La vostra BFF impazzisce per le acconciature? Questa confezione regalo è perfetta per lei! Al suo interno uno schrunchie, una fascia per capelli e un fiocco in fantasia tartan, irrinunciabile a Natale. Da Notino.

6. Olaplex Hair Perfector N°3 Ornament - prezzo 17 euro

Il celebre trattamenti per capelli si veste a festa e diventa una decorazione perfetta per adornare con stile l'albero di Natale. Perché questo prodotto è speciale? Perché si avvale della Bond Building Technology™, che ricostruisce i ponti disolfuro rotti per riparare e ripristinare la resistenza per capelli visibilmente più sani.

7. Tangle Teezer Game Changer Hair - prezzo 22 euro

Scalp Exfoliatora & Massager è una particolare spazzola che riattiva il circolo sanguigno, elimina le cellule morte e dona un appagante senso di benessere, mentre Wet Detangler consente di districare i capelli bagnati in maniera agevole, senza spezzarli. Un duo dal prezzo accessibile che ci fa impazzire!

8. Aveda Botanical repair Strengthening Mini Duo - prezzo 20.25 euro

Due dei prodotti simbolo del marchio Aveda in formato travel, perfetti da donare alle nostre persone preferite con l'augurio di ottenere presto una chioma da sogno! All'interno della confezione regalo troviamo il siero notturno rinforzante Botanical Repair™ e il trattamento leave-in Botanical Repair™, che si avvalgono della tecnologia vegetale molecolare per rafforzare, riparare e proteggere la fibra capillare.

9. Hairmed Xmas Box - prezzo 25 euro

Un'infusione di bellezza per capelli e viso con la box natalizia in edizione limitata Hairmed. Dal look festivo ultra glam, al suo interno contiene lo shampoo per capelli luminosi B7, la maschera illuminante N17, l'olio anti-crepo e addolcente O1 e il siero contorno occhi idratante e defatigante con caffeina e provitamina B5. Imperdibile!

10. Moroccanoil Merveilles de Luxe Set - prezzo 19,90 euro

Profumo per capelli e olio per la chioma per ottenere hairlook glam, soffici e super profumati! L'idea regalo low cost ideale per chi ama sedurre anche con i capelli!

