È arrivato il momento di proteggere bene il volto dal sole: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle creme solari viso e come scegliere quella giusta

Per evitare segni del tempo, macchie e altre imperfezioni sulla pelle del viso è fondamentale usare correttamente le creme solari viso con una protezione solare alta anche dopo le prime esposizioni. La crema solare viso deve contenere filtri UVA e UVB e va applicata sempre: al mare, in montagna, in riva al lago e anche in città. Indecise sul solare migliore? Ecco una mini guida che saprà aiutarvi a scegliere tra le nuove creme solari viso.

Le creme solari viso per pelli ipersensibili

La Ricerca Collistar ha creato un linea di solari per pelli ipersensibili e individuato un super-attivo, l’Opuntia di Sicilia, più comunemente conosciuta come Fico d’India: è ricca di flavonoidi, mucillagini, polisaccaridi e vitamine, e ha un’efficacia idratante, antiossidante e lenitiva. La linea è inoltre adatta anche ai bambini - nonostante sia sconsigliata l’esposizione al sole troppo a lungo durante le ore più calde della giornata - ed è perfetta per proteggersi dal sole in alta quota. Il prodotto consigliato è Crema Viso Solare Protezione Attiva SPF 50+.

Brand fondato dal dermatologo Andrew Birnie, specializzato in tumori della pelle e chirurgia micrografica di Mohs, e dall’economista David Westerbeek van Eerten, Altruist Sunscreen è il solare che punta a ridurre l’incidenza dei tumori della pelle – ha un’altissima azione schermante grazie al filtro Tinosorb A2B - proteggendola e sostenendo i bambini albini dell’Africa.

La crema solare per pelli molto chiare

La gamma di solari SVR Sun Secure fornisce protezione dai raggi UVB/UVA + luce visibile + infrarossi. Assicura, inoltre, un'azione efficace sullo stress ossidativo provocato dalle radiazioni solari e ripara in profondità il DNA all'interno delle cellule. Il consiglio è scegliere per il beauty case questo stick completamente trasparente dall’applicazione express. Con un semplice gesto, protegge le zone più sensibili.

La crema solare antilucidità

Contro l'effetto lucido sulla zona T c'è Eight Hour Cream Sun Defense For Face SPF 50 di Elizabeth Arden, una lozione leggera e oil free che aiuta a proteggere la pelle dai danni provocati dal sole assicurandole il suo ideale livello di idratazione per più di otto ore.

Le creme solari viso anti-age

Sunleÿa G.E. SPF 50+ di Sisley Paris é lo scudo anti-âge nei confronti del sole che assicura un’efficacia ottimale contro l’invecchiamento cutaneo. La protezione molto alta, infatti, permette di ritardare la comparsa di rughe, macchie scure e rilassamento cutaneo. Contrasta i due fattori primari dell’invecchiamento cutaneo: Glicazione ed Elastosi solare.

La Crema Solare Antirughe Viso SPF 30 di Clinique è caratterizzata dalla tecnologia SolarSmart che assicura una protezione elevata contro l'invecchiamento e le scottature. Innesca un processo di riparazione che aiuta a prevenire i segni del tempo grazie alla formula con antiossidanti.

La crema solare viso per chi fa sport

Lo spray corpo invisibile Anne Möller - ottimo anche per il viso - ha una texture invisibile, è waterproof e si assorbe in fretta consentendo un'applicazione rapida a 360 gradi in qualsiasi direzione, anche su pelle umida. Super consigliata durante gli sport all'aria aperta, svolge un'azione antinquinamento per proteggere la pelle dagli agenti esterni.

Credit ph: Pexels.com