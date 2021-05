Per una pelle al top serve la giusta routine che deve sempre iniziare dalla fase più importante: eliminare il make-up. Ecco la nostra guida definitiva su come struccarsi bene

Alzi la mano chi, almeno una volta, non è andata a letto truccata. L’abbiamo fatto tutte e, forse, è stato anche a causa del non sapere come struccarsi bene per eliminare qualsiasi traccia di make-up. Fare questo primo passaggio è importantissimo per garantire alla pelle il giusto spazio per ricevere, in seguito, tutti i trattamenti per una skincare mirata e studiata.

Non solo: addormentarsi con il make-up ancora intatto (o quasi) porta a un invecchiamento precoce della cute ed è una delle ultime cose che ogni donna al mondo vorrebbe. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare questa guida per capire come struccarsi bene e nel mondo giusto per eliminare fino all’ultima traccia di rossetto.

La scelta dello struccante

Il primo passo da fare quando si vuole capire come struccarsi bene è scegliere lo struccante giusto e, sul mercato, ne sono presenti a centinaia. Riuscire a capire cosa risponde meglio alle proprie esigenze è il primo step utile per partire con il piede giusto:

Acqua micellare che sia liquida o in gel, è l’ideale per chi indossa poco make-up e vuole un prodotto fresco e easy. Da risciacquare.

che sia liquida o in gel, è l’ideale per chi indossa poco make-up e vuole un prodotto fresco e easy. Da risciacquare. Struccante bifasico , composto da acqua micellare e olio è uno struccante adatto a eliminare il make-up occhi, anche quello waterproof.

, composto da acqua micellare e olio è uno struccante adatto a eliminare il make-up occhi, anche quello waterproof. Latte detergente , chi non ne ha avuto almeno uno? Ricco e nutriente è adatto anche alle pelli più secche. Per eliminare totalmente il make-up ci vuole pazienza e perseveranza.

, chi non ne ha avuto almeno uno? Ricco e nutriente è adatto anche alle pelli più secche. Per eliminare totalmente il make-up ci vuole pazienza e perseveranza. Salviettine struccanti , da usare solo in caso di emergenza visto che, per eliminare il make-up, è necessario frizionare il viso causando irritazioni e non solo.

, da usare solo in caso di emergenza visto che, per eliminare il make-up, è necessario frizionare il viso causando irritazioni e non solo. Oli e burri struccanti, eliminano qualsiasi traccia di trucco e devono essere sempre accompagnati da un prodotto detergente.

Come struccarsi, gli accessori utili

Per struccarsi è bene fornirsi di qualche piccolo e semplice accessorio: tool semplici e banali che possono aiutare in modo significativo questa fase davvero decisiva e importante.

Dischetti struccanti, in cotone e usa e getta. Tutte ne abbiamo qualcuno in casa ma, oggi, meglio optare per qualcosa di più green.

in cotone e usa e getta. Tutte ne abbiamo qualcuno in casa ma, oggi, meglio optare per qualcosa di più green. Pad in bambù , veri e propri dischetti struccanti in bambù che aiutano ad eliminare il make-up sostenendo anche l’ambiente.

, veri e propri dischetti struccanti in bambù che aiutano ad eliminare il make-up sostenendo anche l’ambiente. Panno in microfibra, fondamentali per i detergenti in olio e burro, oltre che per la doppia detersione.

Come struccarsi: gli step

La prima cosa da fare è, sicuramente, eliminare tutti gli elementi posticci del make-up: glitter, ciglia finte e non solo. Si passa quindi alla fase dello struccaggio usando il prodotto preferito ma, in qualsiasi caso, è bene partire sempre da viso asciutto evitando così di creare una barriera tra struccante e viso.

La prima cosa da struccare sono gli occhi dove bisogna porre molta attenzione e prestare altrettanta delicatezza. Sì ai movimenti circolari delle dita per i prodotti da applicare con le dita, mentre, per quelli che necessitano di un dischetto struccante meglio lasciarlo in posa per qualche secondo imbibito di prodotto.

Qui, le ciglia, sono un punto molto delicato perché non hanno bisogno di stress ma bisogna massaggiarle con delicatezza specialmente per eliminare il mascara. Passato questo è il momento del viso dove applicare esattamente la stessa tecnica.

Se si è scelto un detergente in olio o in butto è possibile effettuare una doppia detersione: un passaggio che purifica la pelle riducendo anche i pori. Basteranno un paio di pump di un prodotto in schiuma per poi andare ad applicarlo sopra lo struccante. Fatto questo si potrà eliminare il tutto con un colpo di panno in microfibra: comodo e purificante. Da provare.

Autore: Gaia Magenis/ Credist Photo: Pexels