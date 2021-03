Una novità Clinique destinata a rivoluzionare il concetto di fondotinta. Scoprite con noi Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20

A un fondotinta non chiediamo soltanto di rendere la nostra pelle omogenea coprendo le eventuali imperfezioni. Al contrario: desideriamo che sia un prodotto in grado di idratare, levigare, perfezionare e rendere migliore il nostro incarnato, dopo ogni utilizzo. Il nuovo Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20 di Clinique fa proprio questo. E in un periodo in cui l'utilizzo della mascherina è una necessità, diventa il nostro alleato migliore per prevenire le eventuali imperfezioni da maskne e la disidratazione. Cosa ha di speciale questo nuovo siero-fondotinta? Ve lo raccontiamo nei prossimi paragrafi!

Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20 : siero + fondotinta per una pelle ancora più bella

Partiamo dalla grande innovazione: questo siero-fondotinta formulato da Clinique completa e unisce la skincare routine al make-up potenziandoli. Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20, infatti, non si limita a uniformare l'incarnato, perfezionandone l’aspetto, ma riesce anche ad attenuare visibilmente le discromie come le macchie scure, idratando e levigando a ogni utilizzo. Il risultato? A fine giornata la pelle sarà più omogenea ed equilibrata rispetto a come sarebbe stata se non avessimo indossato alcun prodotto make-up. Per questo viene definito un “fondotinta trasformativo”: utilizzandolo per almeno otto settimane, è in grado di rendere la pelle più compatta, radiosa, morbida e levigata, con un tono dall’aspetto più uniforme, anche quando è struccata.

La tecnologia di tre sieri skincare

Nel cuore di questa formula innovativa c'è la tecnologia di tre sieri skincare, ognuno con una funzione ben precisa. La prima aiuta a uniformare l’incarnato e ad attenuare le discromie grazie ai tre derivati della vitamina C - Ascorbato Glucoside, Ascorbito di Magnesio e Ascorbato-2-Fosfato di diverso peso molecolare – e alla molecola schiarente UP302. Quest'ultima è ispirata alla Dianella Ensifolia (o Giglio di Lino) che uniforma il tono e contrasta l’aspetto visibile delle macchie scure, incluse quelle d’età e le cicatrici da acne. Il secondo tipo di tecnologia, invece, supporta la barriera idrolipidica grazie all'azione del Sodio Ialuronato - un umettante che aiuta a fornire un’idratazione istantanea- della Caffeina (che lavora per migliorare l'idratazione rendendo la pelle più rimpolpata e confortevole), infine del Colesterolo e della Vitamina E che nutrono la pelle assicurandole un’idratazione a lunga durata. Nella formula è presente anche una miscela di schermi solari che protegge dall’esposizione ai dannosi raggi UV e previene le discromie cutanee grazie a un ampio spettro SPF 20.

Tenuta e colori impeccabili

La formula skincare straordinaria si unisce a una performance make-up eccezionale e a una tenuta impeccabile: è proprio questo a rendere unico il nuovo Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20. Disponibile in 42 tonalità (i nomi sono gli stessi del fondotinta e del correttore Even Better, quindi sarà facilissimo trovare il prodotto giusto per voi), fornisce una copertura modulabile, da media a totale, con un finish satinato. Oltre alla texture ultraleggera e al colore pieno che resiste per 24 ore senza ossidarsi, Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20 resiste a sudore e umidità, è waterproof, non crea irritazioni ed è privo di oli. Insomma, è davvero il prodotto ideale per qualsiasi tipo di pelle ed esigenza.

Come usare Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20

Prelevate il prodotto e procedete con l’abituale tecnica di applicazione: dita, pennello o spugnetta. Stendetelo dal centro del volto verso l’esterno utilizzando il pennello Clinique Buff Brush con movimenti circolari fino a uniformare perfettamente il fondotinta sul viso. Modulate la copertura dove e se necessario.

Il beauty tip: potete usare Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20 in abbinamento con Even Better™ All-Over Concealer + Corrector per illuminare e uniformare all’istante il tono della pelle e per una copertura impeccabile che resiste per tutto il giorno. Potete usare il correttore per correggere le occhiaie o per contrastare le discromie o per definire e illuminare il volto.

Un impegno per la diversità e l'inclusione (più un packaging eco-sostenibile)

Attraverso questo nuovo prodotto Clinique ha dimostrato di volersi prendere cura di tutte le pelli, in tutte le sue tipologie, tonalità ed esigenze. In che modo? Prima di tutto proponendo un numero sempre crescente di shade e texture skincare numerate, e poi attraverso una rappresentazione inclusiva delle persone a cui si rivolge e dei volti che rappresentano la marca in tutto il modo, come dimostra questo video, dal titolo "Dimentica tutto quello che sai sul fondotinta" in cui sono stati coinvolti nove creator protagonisti per rappresentare la pluralità di cui è fatta la bellezza.

La diversità di tipologie e tonalità per Clinique è un valore guida per le nuove formulazioni sempre più performanti, proprio come quella del nuovo Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20 che fa bene alla nostra pelle ma anche all'ambiente. Questo prodotto, infatti, segue, l’iniziativa eco-sostenibile Clinique Clean ed è la prima proposta make-up a farne parte. Il packaging è riciclabile e realizzato con materiale riciclato. Il flacone è realizzato in vetro mentre il tappo e il dosatore sono in plastica riciclata post-consumo (PCR), un tipo di materiale (come una bottiglia d'acqua di plastica) che è già stato utilizzato. L'obiettivo? Ridurre la creazione di nuovi rifiuti di plastica.