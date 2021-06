Beautygram by Trash Italiano: una nuova linea di skincare pensata per portare i filtri di bellezza nella vita reale. Scoprite tutte le referenze

Beautygram by Trash Italiano è una nuova linea di skincare pensata per portare i filtri di bellezza nella vita reale.

Il suo obiettivo? Diffondere il concetto di "social skincare", unendo le competenze, la professionalità e l’ottima qualità degli ingredienti all'esperienza del team di Trash Italiano nel mondo social.

Beautygram by Trash Italiano offre sei prodotti di bellezza - creme, sieri, maschere e molto altro - per un beauty mood dinamico e immediato, in grado di rispondere alle esigenze di chi vuole avere risultati in tempo reale (ma anche a lungo termine) senza utilizzare ingredienti nocivi.

Beautygram by Trash Italiano: tutta la linea

La capsule collection è composta da sei prodotti essenziali e inclusivi, proposti per effettuare una beauty routine completa, diretta e soprattutto funzionante.

Come spiegato dai fondatori del brand: "Vogliamo che le persone possano vedere e toccare con mano i risultati dopo pochi minuti dall’applicazione dei prodotti". Scopriamo nel dettaglio le referenze.

Beautygram First Reaction Detergente in Cristalli

Un innovativo detergente in cristalli che permette di eliminare dalla pelle, in pochi secondi, ogni tipo di impurità, compreso l’inquinamento atmosferico. Ottimo anche per rimuovere il trucco.

Beautygram Tronista Siero

Questo siero viso è il prodotto principale della linea Beautygram: un siero in grado di distendere la pelle, renderla più luminosa, e coprire le principali imperfezioni, lasciando un profumo di vaniglia e bergamotto sul viso.

Beautygram 22% Crema Viso

Una crema levigante che idrata la pelle e al tempo stesso continua a levigarla, amplificando quindi l’effetto del siero.

Beautygram Imprenditrice Digitale Filtro Social

Un innovativo filtro social in real life che aiuta a coprire le ultime imperfezioni della pelle rendendola più uniforme e donando un delicato effetto “piallante” tipico dei filtri social. Ottimo da utilizzare anche sopra al make up.

Beautygram Camalow Volumizzante Labbra

Un prodotto supervolumizzante per labbra studiato per rimpolpare fino al 25% in più, lasciando inoltre una piacevole sensazione di freschezza. Una piccola confezione pratica da portare sempre con sé e da poter utilizzare in qualunque momento.

Beautygram Le 5 Sfere Maschere Viso

Cinque prodotti diversi che vanno a comporre una “maschera rainbow” e che vanno a trattare qualunque parte del viso in un effetto multimasking. Ogni “sfera” ha un suo colore, una sua funzione e va applicata su una parte specifica del viso.

Si ha quindi il blu per le borse degli occhi, il rosso per i punti neri del naso, l’arancione che dona un effetto anti-lucido per la fronte, il verde che tratta il rossore delle guance e infine il giallo per un trattamento anti cedimento e modellante per il sottometto e il collo.

Informazioni e dove comprare

Beautygram è una linea eco-sostenibile ed inclusiva, destinata a tutte le persone, nessuna esclusa. Beautygram ha limitato l’uso della plastica, puntando invece su vetro e carta. Non vengono inoltre utilizzati ingredienti come silicone, derivati del petrolio, sls e parabeni.

La gamma Beautygram by Trash Italiano è in vendita esclusiva sul sito ufficiale. Per maggiori informazioni vi invitiamo a seguire la pagina Instagram @beautygramitalia.

Foto di Arina Krasnikova & Ron Lach da Pexels